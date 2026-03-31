ईरान जंग का असर या…बगदाद में अमेरिका की महिला पत्रकार का अपहरण
ईरान में छिड़ी जंग के बीच एक अमेरिकी पत्रकार का अपहरण हो गया है। ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ने अल-हदथ के हवाले से यह खबर दी है। इसके मुताबिक अमेरिकी पत्रकार शेली किटलसन को बगदाद में किडनैप कर लिया गया है।
ईरान में छिड़ी जंग के बीच एक अमेरिकी पत्रकार का अपहरण हो गया है। ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ने अल-हदथ के हवाले से यह खबर दी है। इसके मुताबिक अमेरिकी पत्रकार शेली किटलसन को बगदाद में किडनैप कर लिया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इराकी सुरक्षा बलों ने एक आरोपी किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस बारे में इराकी अधिकारियों या अमेरिकी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है।
हथियारबंद लोगों ने किया अपहरण
डेली न्यूज ने एक्स पर इस बारे में लिखा है कि शेली किटलसन का सेंट्रल बगदाद में दिनदहाड़े अपहरण हो गया। इसके मुताबिक एक व्यस्त सड़क पर कुछ हथियारबंद लोगों ने उनकी कार रोकी। इसके बाद उन्हें कार से बाहर खींचा और लेकर भाग निकले। इराक के आंतरिक मंत्री ने अपहरण की पुष्टि की है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कार का पीछा करने के बाद एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन भी जारी है। फिलहाल किसी ग्रुप ने इस अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है।
सुरक्षा पर उठे सवाल
सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद इराक में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं। बगदाद और इराक के अन्य हिस्से सशस्त्र समूहों की उपस्थिति, राजनीतिक तनावों और ईरान, अमेरिका व इजरायल के बीच बढ़ते संघर्ष के व्यापक प्रभाव के कारण संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र बने हुए हैं।
अमेरिकी पत्रकार के अपहरण की यह घटना ऐसे समय में हुई जब इराक व्यापक पश्चिम एशियाई संकट के चलते बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गया है। यहां पर मिलिशियाओं, पड़ोसी देशों में युद्ध के चलते चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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