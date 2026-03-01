अमेरिकी-इजरायली बमबारी में मारे गए ईरान के 48 नेता, डोनाल्ड ट्रंप ने दी जानकारी
मिडिल ईस्ट में इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच जंग जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि बमबारी में 48 ईरानी नेताओं की मौत हुई है। उल्लेखनीय है कि इसमें अली खामेनेई भी शामिल हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को अहम जानकारी देते हुए बताया कि इजरायल और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई में ईरान के 48 नेताओं की मौत हुई है। शनिवार सुबह हुए इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की भी मौत हो गई थी। इसके अलावा, ईरान की मिलिट्री से भी जुड़े कई बड़े अधिकारी मारे गए हैं। इन हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। इजरायली-अमेरिकी हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने गल्फ देशों में अमेरिकी ठिकानों समेत अन्य जगह जमकर मिसाइलें बरसाईं।
फॉक्स न्यूज के एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, "कोई भी हमारी सफलता पर आसानी से यकीन नहीं कर सकता, एक ही बार में 48 नेता चले गए। और यह तेजी से आगे बढ़ रहा है।" वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीएनबीसी से बात करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान निर्धारित समय से आगे चल रहे हैं। अमेरिका और ईरान में न्यूक्लियर को लेकर लंबे समय से अनबन थी। पिछले साल भी ट्रंप ने ईरान के कई न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की थी। साथ ही, वे ईरान में खामेनेई की सत्ता को भी बदलना चाहते थे। उन्होंने कई बार सत्ता छोड़ने की अपील की, लेकिन खामेनेई ने इससे अनकार कर दिया। शनिवार को इजरायल के साथ मिलकर बमबारी करने से पहले ट्रंप कई बार युद्ध की धमकी दे चुके थे।
ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिकी मिलिट्री के तीन सैनिक भी मारे गए हैं और पांच अन्य घायल हो गए हैं। पेंटागन ने कहा, "ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत कार्रवाई में तीन अमेरिकी सर्विस मेंबर मारे गए हैं और पांच गंभीर रूप से घायल हैं।'' यह भी बताया कि कई अन्य लोगों को छर्रे लगने और कनकशन जैसी मामूली चोटें आई हैं। बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन जारी हैं और हमारी जवाबी कार्रवाई जारी है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने रविवार को बड़े पैमाने पर हमले की घोषणा की, और रियाद, दुबई, अबू धाबी, दोहा, मनामा, यरुशलम और तेल अवीव में धमाके सुने गए, जबकि इजरायली सेवाओं ने बेत शेमेश शहर में कम से कम नौ लोगों के मारे जाने की सूचना दी।
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने खामेनेई की हत्या को मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की घोषणा बताया और चेतावनी दी, "ईरान इस ऐतिहासिक अपराध के अपराधियों और मास्टरमाइंड से बदला लेना अपना कानूनी कर्तव्य और अधिकार मानता है।" इजरायल ने खामेनेई की मौत को पहला कदम बताया, और सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नदाव शोशानी ने दावा किया कि संयुक्त ऑपरेशन ने दिन के उजाले में इजरायल से एक हजार मील से ज्यादा दूर दो अलग-अलग जगहों पर एक मिनट में खामेनेई सहित 40 वरिष्ठ कमांडरों को खत्म कर दिया।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।और पढ़ें
