ईरान के 15 हजार ठिकानों पर किए हमले, अंडरग्राउंड हुई लीडरशिप: अमेरिका का बड़ा दावा

Mar 13, 2026 06:32 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
share

हेगसेथ का कहना है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई घायल हैं और संभवतः उनका चेहरा भी बिगड़ गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान की सभी डिफेंस कंपनियां जल्द ही नष्ट हो जाएंगी।

अमेरिका ने शुक्रवार को बड़ा दावा करते हुए कहा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है, तब से उसने और इजरायल ने मिलकर ईरान के 15 हजार से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा, ''ईरान की लीडरशिप अंडरग्राउंड हो गई है।'' उन्होंने आगे कहा, "हमारी वायु सेना और इजरायल की वायु सेना ने मिलकर दुश्मन के 15,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। यह हर दिन 1,000 से कहीं ज्यादा है।'' हेगसेथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शुक्रवार को इस अभियान में अब तक के सबसे ज्यादा हमले किए गए।

हेगसेथ का कहना है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई घायल हैं और संभवतः उनका चेहरा भी बिगड़ गया है। एक दिन पहले ही खामेनेई ने अपना पहला बयान जारी करते हुए युद्ध जारी रखने का ऐलान किया था। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान की सभी डिफेंस कंपनियां जल्द ही नष्ट हो जाएंगी।

अमेरिका ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बाहर के एक अधिकारी को एक ईरानी स्कूल पर हुए हमले की जांच पूरी करने के लिए नियुक्त किया है। पीट हेगसेथ ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। हेगसेथ ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया, "मैं यह बता सकता हूं कि CENTCOM ने एक कमांड जांच पूरी करने के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त किया है।" रॉयटर्स ने पिछले हफ़्ते सबसे पहले यह रिपोर्ट दी थी कि अमेरिकी सेना की चल रही एक आंतरिक जांच से पता चला है कि दक्षिणी ईरान में लड़कियों के स्कूल पर हुए हमले के लिए संभवतः अमेरिकी सेना ही जिम्मेदार थी। हेगसेथ ने कहा, "कमांड जांच में इस घटना से जुड़े सभी मामलों को सुलझाने में जितना भी समय लगेगा, उतना समय लिया जाएगा। और जांच अधिकारी CENTCOM के बाहर से हैं और एक जनरल अधिकारी हैं।"

इस बीच, ईरान ने खाड़ी के अरब देशों पर शुक्रवार तड़के कई हमले किए, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे बड़े जवाबी हमले की चेतावनी दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ''देखते रहिए, आज इन कुटिल लोगों का क्या हश्र होता है। ईरान की नौसेना नाश हो चुकी है, वायुसेना तबाह हो गई है। मिसाइल, ड्रोन और सब कुछ खत्म हो गए हैं और उनके नेताओं का नामोनिशान धरती से मिटा दिया गया है।''

उन्होंने कहा, ''हम ईरान के आतंकी शासन को सैन्य, आर्थिक और हरेक तरीके से पूरी तरह नष्ट कर रहे हैं।'' ट्रंप ने कहा, ''वे 47 वर्ष से दुनिया भर में निर्दोष लोगों को मार रहे हैं और अब मैं, अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति होने के नाते, उन्हें मार रहा हूं। ऐसा करना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है।'' अमेरिकी राष्ट्रपति की इन टिप्पणियों से एक दिन पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने ईरानियों के खून का बदला लेने से पीछे न हटने का संकल्प लिया था। उन्होंने खाड़ी के अरब देशों को अमेरिकी ठिकाने बंद करने की चेतावनी देते हुए कहा था कि अमेरिकी सुरक्षा की धारणा "झूठ के सिवा कुछ नहीं" है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।


यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।

और पढ़ें
