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US-ईरान युद्ध में आखिर किसकी हुई जीत, नेतन्याहू और मध्यस्थ पाकिस्तान का क्या?

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिका और ईरान युद्ध रोकने के लिए राजी हो गए हैं। दोनों देशों के बीच रविवार को एक शांति समझौते पर सहमति बन गई है और अब 19 जून को स्विट्जरलैंड में दोनों पक्ष इस पर दस्तखत करेंगे। किसने जीती यह जंग?

US-ईरान युद्ध में आखिर किसकी हुई जीत, नेतन्याहू और मध्यस्थ पाकिस्तान का क्या?

बीते 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद शुरू हुई जंग अब खत्म होने जा रही है। दोनों देश एक समझौते पर दस्तखत करने को राजी हो गए हैं। इस खबर से बाजार को राहत मिली है। कच्चे तेल की कीमत कम होने की उम्मीद है। वहीं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के खुलने से सप्लाई चेन को भी राहत मिलेगी। अब सवाल यह कि आखिर 4 महीनों तक चले जंग में जीत किसकी हुई और अमेरिका, ईरान और मध्यस्थ बनने का सपना देख रहे पाकिस्तान को जंग से हासिल क्या हुआ।

अमेरिका की बात करें तो ईरान पर यह उसका पहला हमला नहीं था। ताजा हमलों की बात करें तो US ने बीते साल जून में भी ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर बड़ा हमला किया था। तब करीब 12 दिनों तक जंग चली थी। अमेरिका का एक मकसद साफ है। वह ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना चाहता। बीते साल और ताजा हमलों की वजह से ईरान को इस क्षेत्र में झटका जरूर लगा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी पीछे चला गया है और अब युद्ध की वजह से इसे दोबारा खड़ा करना ईरान के लिए चुनौती है।

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हालांकि इसके अलावा अमेरिका को हालिया हमलों से कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता परिवर्तन की योजना बना रहे थे, जो कामयाब नहीं हो पाई। वहीं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान के प्रभाव को कम करने की अमेरिका की कोशिश की नाकामयाब होती दिख रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, अब ईरान होर्मुज पर पहले से ज्यादा प्रभाव रखता है। इसके अलावा अमेरिका को ईरान को प्रतिबंधों में भी ढील देनी पड़ी है।

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पाकिस्तान ताकता रह गया मुंह

इस पूरे मामले में पाकिस्तान बेवजह चौधरी बनने की कोशिश करता रहा। पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर दोनों देशों के नेताओं को इस्लामाबाद तो बुला लिया, लेकिन कोई समझौता नहीं करवा पाया। इसके बाद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद ईरान जाकर डील करवाने की कोशिश करते दिखे। हालांकि फायदा कुछ न हुआ। हालांकि ट्रंप कई मौकों पर पाकिस्तान को शाबाशी देते जरूर नजर आए, पर कई अमेरिकी अधिकारियों और विशेषज्ञों ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए। कुल मिलाकर पाकिस्तान को इतना शोर मचाने के बाद भी कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल पाई।

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किसे मिली सबसे बड़ी हार?

इस युद्ध में सबसे बड़ी हार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हुई है। अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों के मुताबिक इजरायली पीएम ना सिर्फ हारे हैं, बल्कि उनकी साख में भी दाग लगा है। जगजाहिर है कि उनका दशकों पुराना सपना है कि अमेरिकी ताकत का इस्तेमाल कर ईरान के परमाणु ठिकानों को मटियामेट कर दिया जाए, जो इस डील के बाद भी अधूरा रह गया। वहीं इस आक्रामक युद्ध के कारण इजरायल अंतरराष्ट्रीय मंच पर और अधिक अलग-थलग पड़ गया है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में उन्हें लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना अभियान भी कई बार रोकना पड़ा है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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