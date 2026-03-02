Hindustan Hindi News
अमेरिकी फाइटर जेट F-15 क्रैश, युद्ध के बीच ईरान का बहुत बड़ा दावा; आसमान से गिरती तबाही का VIDEO

Mar 02, 2026 01:52 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
कुवैत में ईरान के हमले के बाद यहां स्थित अमेरिकी दूतावास परिसर के भीतर से आग की लपटें और धुआं उठता देखा गया है। एक वीडियो में इलाके में धुआं और सायरन बजने की आवाजें सुनाई दे रही हैं।

मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग चारों तरफ फैलती नजर आ रही है। अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है जिससे युद्ध का स्तर और बढ़ सकता है। इस बीच ईरान ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। सोमवार को ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि कुवैत में अमेरिकी वायुसेना का एक F-15 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक कथित तौर पर यह ईरानी हमले का शिकार हुआ है।

सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। ईरानी प्रेस टीवी ने भी यह वीडियो शेयर किया है जिसमें फाइटर जेट आग की लपटों में घिरा, आसमान से गिरता नजर आ रहा है। कथित तौर पर एक अमेरिकी पायलट को विमान गिरने से कुछ क्षण पहले इजेक्ट करते हुए भी देखा जा सकता है। हालांकि दुर्घटना के कारणों या पायलट की हालत को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विमान उस समय किसी युद्ध मिशन पर था या ट्रेनिंग उड़ान पर। अमेरिका और कुवैत के अधिकारियों ने खबर लिखे जाने तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

ईरान के हमले जारी

यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के बाद ईरान ने खाड़ी देशों में कई अमेरिकी ठिकानों, सहयोगी देशों और प्रमुख शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू कर दिए। ईरान के जवाबी हमलों का असर कई देशों तक पहुंचा है। कुवैत, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के ऊपर मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए, जिसके चलते कई जगह हवाई क्षेत्र बंद करना पड़ा और सैन्य और नागरिक दोनों तरह के नुकसान की खबरें सामने आईं।

कुवैत में अमेरिकी दूतावास की चेतावनी

अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट और कुवैत में एम्बेसी की तरफ से जारी ताजा चेतावनी के मुताबिक, खाड़ी देश में अमेरीकी दूतावासों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा बना हुआ है। इस बयान में कहा गया है, “कुवैत पर मिसाइल और UAV हमलों का खतरा बना हुआ है। दूतावास ना आएं। अपने घर में सबसे नीचे वाले फ्लोर पर और खिड़कियों से दूर रहें। बाहर ना जाएं। कुवैत में अमेरिकी दूतावास, अमेरिकी नागरिकों से अपील करती है कि वे सुरक्षित जगह पर रहें, हमले की हालत में सुरक्षा योजना देखें और भविष्य में और भी हमलों के लिए अलर्ट रहें।”

कुवैत में ईरान के हमले के बाद सोमवार को यहां स्थित अमेरिकी दूतावास परिसर के भीतर से आग की लपटें और धुआं उठता देखा गया। एपी द्वारा जारी एक वीडियो में इलाके में धुआं और सायरन बजने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इससे पहले, अमेरिका ने कुवैत में मौजूद अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने और घरों के भीतर रहने की तत्काल चेतावनी जारी की थी।

