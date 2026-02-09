अमेरिका की धमकी से डरे अयातुल्लाह खामेनेई? 37 साल बाद मिलिट्री इवेंट में नहीं पहुंचे

संक्षेप: सैन्य जमावड़े के बीच अमेरिका ने ईरान पर लगातार दबाव बनाया है। हाल ही में ट्रंप के कई करीबियों ने अरब सागर में USS अब्राहम लिंकन का दौरा किया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर बातचीत असफल रही तो ईरान को गंभीर परिणाम होंगे।

ईरान पर अमेरिकी दबाव के बीच देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 37 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब खामेनेई एक बेहद अहम सैन्य कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच खामनेई का इस तरह गायब होना बड़े सवाल उठा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने रविवार, 8 फरवरी को सेना और वायु सेना कमांडरों के साथ सालाना बैठक में हिस्सा नहीं लिया। ऐसा करीब 4 दशकों में पहली बार हुआ है। इससे पहले 1989 में सुप्रीम लीडर बनने के बाद से खामेनेई हर साल इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते रहे हैं। यहां तक की कोरोना महामारी के दौरान भी इस परंपरा को नहीं तोड़ा था। खामेनेई की तरफ से ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुलरहीम मौसवी ने बैठक में हिस्सा लिया।

ईरान को क्या डर? रिपोर्ट्स की मानें तो जब से तनाव बढ़ा है, ख़ामेनेई अंडरग्राउंड ही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि खामेनेई तेहरान में एक किलेबंद भूमिगत बंकर में चले गए हैं। चर्चा है कि ईरान एक तरफ अमेरिका के खिलाफ ना झुकने की बात जरूर कर रहा है लेकिन कहीं न कहीं ईरानी अधिकारियों को जून 2025 जैसे हमले का डर है। इस हमले में ईरान के कई बड़े अधिकारी को अमेरिका ने सीधा निशाना बनाया था और देश के परमाणु कार्यक्रम को भी तगड़ा झटका लगा था।

ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका को चेताया इस बीच रविवार को ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना इरादा साफ बता दिया है। ईरान ने क्षेत्र में बढ़ते अमरीकी सैन्य हमले के खतरे और नए प्रतिबंधों के बावजूद कहा है कि अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को नहीं छोड़ेगा। ईरान ने यह भी कहा है कि वह दबाव में झुकने वालों में से नहीं है और कोई भी दूसरा ईरान पर हुक्म नहीं चला सकता।