बम बरसाकर थक गया अमेरिका? अब ईरान को झुकाने का क्या है नया प्लान, ये युद्ध नहीं होगा खत्म!

ईरान को हालिया युद्ध में भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उसकी तेल इंडस्ट्री और बुनियादी ढांचे को बड़ा झटका लगा है, जिसे ठीक होने में सालों लग सकते हैं। अमेरिका इस पर और चोट देने की तैयारी में हैं।

अमेरिका और ईरान के बीच करीब एक महीने से भी ज्यादा समय तक चली जंग में अमेरिका ने तेहरान पर खूब बम बरसाए। जहां एक तरफ अमेरिका और इजरायल ने मिसाइलें बरसा कर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई समेत कई शीर्ष नेताओं को मार गिराया, वहीं दूसरी तरफ ईरान के कई बुनियादी ढांचे भी युद्ध में तबाह हो गए। लेकिन ईरान ने इन सब के बावजूद अब तक पीछे हटने से इनकार किया है और समझौते के लिए भी नहीं मान रहा है। ऐसे में युद्ध को कई विशेषज्ञ अमेरिका के लिए एक सेटबैक मान रहे हैं। अब अमेरिका ईरान को झुकाने के लिए एक नई रणनीति बना रहा है।

योजना यह है कि अब बमबारी के बजाय ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाकर उसे झुकाया जाए। अमेरिकी वित्त मंत्री ने हाल ही में इसके संकेत भी दिए हैं। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को वाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने जा रहा है। उन्होंने इसे ‘बमबारी के बराबर हमला’ बताया।

क्या है योजना? इस योजना के तहत अमेरिका उन देशों और कंपनियों पर भी कार्रवाई कर सकता है, जो ईरान से कारोबार कर रहे हैं। इसमें संयुक्त अरब अमीरात जैसे सहयोगी देश और चीन जैसे प्रतिस्पर्धी देश भी शामिल हो सकते हैं। बेसेंट ने कहा, “हमने कंपनियों और देशों से साफ कह दिया है कि अगर आप ईरानी तेल खरीद रहे हैं या आपके बैंकों में ईरान का पैसा है, तो हम आप पर भी सख्त कार्रवाई करेंगे। यह कदम सैन्य कार्रवाई के बराबर आर्थिक असर डालेगा।”

कई देशों को भेजी चेतावनी इससे एक दिन पहले अमेरिका ने चीन, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान जैसे देशों के बैंकों को लेटर भेजकर चेतावनी दी थी कि अगर वे ईरान से जुड़े लेन-देन जारी रखते हैं तो उन पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि इस तरह के आर्थिक दबाव से ईरान को अपनी परमाणु नीति पर समझौता करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि अगर ईरान अपने समर्थकों को भुगतान नहीं कर पाएगा, तो उस पर बातचीत के लिए आने का दबाव बढ़ेगा।