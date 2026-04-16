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Explainer: बम बरसाकर थक गया अमेरिका? अब ईरान को झुकाने का क्या है नया प्लान, ये युद्ध नहीं होगा खत्म!

Apr 16, 2026 09:33 am ISTJagriti Kumari पीटीआई, नई दिल्ली
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ईरान को हालिया युद्ध में भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उसकी तेल इंडस्ट्री और बुनियादी ढांचे को बड़ा झटका लगा है, जिसे ठीक होने में सालों लग सकते हैं। अमेरिका इस पर और चोट देने की तैयारी में हैं।

बम बरसाकर थक गया अमेरिका? अब ईरान को झुकाने का क्या है नया प्लान, ये युद्ध नहीं होगा खत्म!

अमेरिका और ईरान के बीच करीब एक महीने से भी ज्यादा समय तक चली जंग में अमेरिका ने तेहरान पर खूब बम बरसाए। जहां एक तरफ अमेरिका और इजरायल ने मिसाइलें बरसा कर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई समेत कई शीर्ष नेताओं को मार गिराया, वहीं दूसरी तरफ ईरान के कई बुनियादी ढांचे भी युद्ध में तबाह हो गए। लेकिन ईरान ने इन सब के बावजूद अब तक पीछे हटने से इनकार किया है और समझौते के लिए भी नहीं मान रहा है। ऐसे में युद्ध को कई विशेषज्ञ अमेरिका के लिए एक सेटबैक मान रहे हैं। अब अमेरिका ईरान को झुकाने के लिए एक नई रणनीति बना रहा है।

योजना यह है कि अब बमबारी के बजाय ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाकर उसे झुकाया जाए। अमेरिकी वित्त मंत्री ने हाल ही में इसके संकेत भी दिए हैं। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को वाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने जा रहा है। उन्होंने इसे ‘बमबारी के बराबर हमला’ बताया।

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क्या है योजना?

इस योजना के तहत अमेरिका उन देशों और कंपनियों पर भी कार्रवाई कर सकता है, जो ईरान से कारोबार कर रहे हैं। इसमें संयुक्त अरब अमीरात जैसे सहयोगी देश और चीन जैसे प्रतिस्पर्धी देश भी शामिल हो सकते हैं। बेसेंट ने कहा, “हमने कंपनियों और देशों से साफ कह दिया है कि अगर आप ईरानी तेल खरीद रहे हैं या आपके बैंकों में ईरान का पैसा है, तो हम आप पर भी सख्त कार्रवाई करेंगे। यह कदम सैन्य कार्रवाई के बराबर आर्थिक असर डालेगा।”

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कई देशों को भेजी चेतावनी

इससे एक दिन पहले अमेरिका ने चीन, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान जैसे देशों के बैंकों को लेटर भेजकर चेतावनी दी थी कि अगर वे ईरान से जुड़े लेन-देन जारी रखते हैं तो उन पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि इस तरह के आर्थिक दबाव से ईरान को अपनी परमाणु नीति पर समझौता करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि अगर ईरान अपने समर्थकों को भुगतान नहीं कर पाएगा, तो उस पर बातचीत के लिए आने का दबाव बढ़ेगा।

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मौका नहीं गंवाना चाहता US

गौरतलब है कि ईरान को इस युद्ध में भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उसकी तेल इंडस्ट्री और बुनियादी ढांचे को बड़ा झटका लगा है, जिसे ठीक होने में सालों लग सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक ईरान को पुनर्निर्माण में 12 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि युद्धविराम और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर नियंत्रण से अब स्थिति अमेरिका के पक्ष में आ गई है। ऐसे में अमेरिका मौका नहीं गंवाना चाहता।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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