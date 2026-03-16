तेल संकट से बौखलाए ट्रंप अब चीन पर भड़के, जिनपिंग से मिलने के लिए रख दी होर्मुज वाली शर्त

ट्रंप ने फ्लोरिडा से वॉशिंगटन लौटते समय एयर फोर्स वन में पत्रकारों से कहा कि अमेरिका ने सैन्य सहयोग के लिए करीब सात देशों से बातचीत की है। हालांकि उन्होंने इन देशों के नाम नहीं बताए और चीन के बारे में सीधे जवाब देने से भी बचते रहे।

US-Iran War: बीते 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद से पश्चिम एशिया में अशांति पैदा हो गई है। दो हफ्ते से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी युद्ध का कोई अंत होता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं और कई देशों में आपूर्ति ठप होने की वजह हाहाकार मचा हुआ है। वहीं ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को प्रभावी रूप से बंद कर अमेरिका पर लगातार दबाव बना रहा है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य कि रक्षा के लिए दुनिया के कई देशों से मदद मांगी है। इन देशों में चीन का नाम भी शामिल है। ट्रंप ने इस दौरान चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस मामले में अगर चीन मदद नहीं करता है तो वे इस महीने के अंत में प्रस्तावित चीन यात्रा को टाल देंगे।

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ट्रंप ने रविवार को फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि चीन इस रास्ते से गुजरने वाले तेल पर काफी निर्भर है, इसलिए उसे उस नए अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होना चाहिए जिसे अमेरिका तेल टैंकरों की आवाजाही फिर से शुरू कराने के लिए बनाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि चीन इस प्रयास में मदद करेगा या नहीं, यह वह अपनी यात्रा से पहले जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “हम जानना चाहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम यात्रा टाल सकते हैं।”

टल जाएगी ट्रंप की यात्रा? फिलहाल वाइट हाउस ने इस मामले पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट सोमवार को पेरिस में चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग से व्यापार वार्ता के नए दौर में मुलाकात कर रहे थे। इन बातचीत का मकसद ट्रंप की प्रस्तावित बीजिंग यात्रा का रास्ता साफ करना भी माना जा रहा था। हालांकि अब इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। गौरतलब है कि अमेरिका और चीन ने फिलहाल एक तरह का समझौता कर रखा है, जिसके तहत दोनों देश एक-दूसरे पर नए टैरिफ लगाने से बच रहे हैं, लेकिन हालात अभी भी संवेदनशील बने हुए हैं।

ट्रंप की क्या अपील? इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि उन्होंने लगभग सात देशों से युद्धपोत भेजने की मांग की है, ताकि होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखा जा सके। हालांकि ईरान युद्ध के बीच तेल की कीमतों में तेजी के बावजूद उनकी अपील पर अभी तक किसी देश ने ठोस प्रतिबद्धता नहीं जताई है। ट्रंप ने एक बयान में कहा, ''मैं इन देशों से मांग कर रहा हूं कि वे आगे आएं और अपने क्षेत्र की सुरक्षा करें क्योंकि यह उनका ही क्षेत्र है।'' उन्होंने फ्लोरिडा से वाशिंगटन लौटते समय एयर फोर्स वन विमान में पत्रकारों से बातचीत में यह भी दावा किया कि यह समुद्री मार्ग अमेरिका के लिए उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास तेल तक अपनी पहुंच है। इससे पहले ट्रंप चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन से इसमें शामिल होने की अपील कर चुके हैं।