अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक क़ेश्म द्वीप पर हमला किया है। उधर हूतियों ने सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन के दो पंपिंग स्टेशनों पर पांच ड्रोन हमलों का दावा किया है। जानिए होर्मुज संकट, तेल आपूर्ति और भारत पर इसके संभावित असर की पूरी कहानी।

अमेरिका ने ईरान के केश्म द्वीप पर किया हमला, हूतियों के निशाने पर सऊदी अरब की लाइफलाइन तेल पाइपलाइन (फाइल फोटो- AFP)

मध्य पूर्व में अमेरिका-ईरान संघर्ष का दायरा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर हमलों और समुद्री बारूदी सुरंगों के खतरे के बीच अमेरिका ने ईरान के केश्म द्वीप पर सैन्य कार्रवाई की है। इसी बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की महत्वपूर्ण ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन के पंपिंग स्टेशनों पर ड्रोन हमले करने का दावा किया है। इन घटनाओं ने खाड़ी क्षेत्र में तेल सप्लाई, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, केश्म द्वीप पर अमेरिकी हमले की पुष्टि एक ईरानी स्थानीय अधिकारी के बयान से भी हुई है। हालांकि, ईरान की ओर से कहा गया कि हमले में किसी आवासीय, व्यावसायिक या अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ हूतियों ने सऊदी अरब की पाइपलाइन पर दो अलग-अलग हमलों का दावा किया है।

केश्म द्वीप पर अमेरिकी हमले की वजह क्या है? केश्म द्वीप (Qeshm Island) ईरान के दक्षिणी हिस्से में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास स्थित एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच समुद्री गतिविधियों की निगरानी के लिहाज से अहम बनाती है। इस इलाके में ईरान की सैन्य गतिविधियां और समुद्री मार्गों पर उसका प्रभाव अमेरिका के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रहा है।

17 नवंबर को अमेरिका और ईरान के बीच तनाव उस समय और बढ़ गया, जब ईरान ने बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर मौजूद रडार प्रणाली को निशाना बनाने के लिए ड्रोन हमले का दावा किया। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने इसे अपने हवाई क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ड्रोनों की कथित घुसपैठ का जवाब बताया।

इसके बाद अमेरिकी सेना ने केश्म द्वीप पर कई हमले किए। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि इस कार्रवाई में ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट को निशाना बनाया गया था। वहीं, ईरान के हार्मोजगान प्रांत के डिप्टी गवर्नर अहमद नफीसी ने सरकारी समाचार एजेंसी IRNA को बताया कि द्वीप पर पांच से छह धमाकों की आवाज सुनी गई, लेकिन हमले से आवासीय, व्यावसायिक और बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक, बहरीन में अमेरिकी रडार प्रणाली की तरफ बढ़ रहे ईरानी ड्रोन को बीच में ही रोक लिया गया था। अमेरिकी पक्ष ने कहा कि इस घटना में उसके सैन्य उपकरणों या कर्मियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस तरह दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला एक बार फिर तेज हो गया है।

हूतियों का सऊदी अरब की तेल पाइपलाइन पर हमले का दावा ईरान-अमेरिका संघर्ष के बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाने का दावा किया है। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने 17 नवंबर को कहा कि संगठन ने सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट ऑयल पाइपलाइन के दो पंपिंग स्टेशनों पर पांच ड्रोन से हमले किए।

हूतियों के दावे के मुताबिक, पहले सैन्य अभियान में पाइपलाइन के नौवें पंपिंग स्टेशन को तीन ड्रोन से निशाना बनाया गया, जबकि दूसरे अभियान में आठवें पंपिंग स्टेशन पर दो ड्रोन से हमला किया गया। संगठन ने इन हमलों को सटीक और सीधे निशाने पर किया गया हमला बताया है।

हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब की ओर से तत्काल इस हमले की पुष्टि नहीं की गई थी। यह भी स्पष्ट नहीं था कि दोनों पंपिंग स्टेशनों को कितना नुकसान पहुंचा है या तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है अथवा नहीं।

यह पहली बार नहीं है जब हूतियों ने इस पाइपलाइन को निशाना बनाने का दावा किया है। इससे पहले 13 नवंबर को भी संगठन ने सऊदी अरब की पाइपलाइन के एक पंपिंग स्टेशन, यानबू स्थित तेल प्रतिष्ठान और रियाद में सऊदी अरामको की एक इमारत पर हमले का दावा किया था। उस समय सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने कहा था कि उसने हूतियों की ओर से छोड़े गए दो ड्रोन मार गिराए हैं।

क्या है सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन और क्यों है यह अहम? सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन को पेट्रोलाइन (Petroline) के नाम से भी जाना जाता है। यह करीब 1,200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जो देश के पूर्वी हिस्से में स्थित अबकैक (Abqaiq) के तेल प्रसंस्करण क्षेत्र को पश्चिमी तट पर लाल सागर के किनारे स्थित यानबू (Yanbu) बंदरगाह से जोड़ती है।

इस पाइपलाइन का सबसे बड़ा रणनीतिक महत्व यह है कि इसके जरिए सऊदी अरब होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरे बिना अपने कच्चे तेल को लाल सागर के रास्ते अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में फारस की खाड़ी से तेल निर्यात के लिए होर्मुज एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के कारण होर्मुज के रास्ते तेल परिवहन बाधित होने के बाद सऊदी अरब ने इस पाइपलाइन से करीब 40 लाख बैरल कच्चे तेल प्रतिदिन यानबू तक पहुंचाना शुरू किया है। यह मात्रा दुनिया की कुल तेल आपूर्ति के लगभग चार प्रतिशत के बराबर है।

अक्टूबर 2026 में सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुलअजीज बिन सलमान ने बताया था कि पाइपलाइन से तेल का प्रवाह बढ़कर 58 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है। इसकी अधिकतम क्षमता लगभग 70 लाख बैरल प्रतिदिन बताई जाती है।