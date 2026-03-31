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ईरान का बड़ा हमला, दुबई पोर्ट के पास तेल से भरे कुवैती टैंकर को उड़ाया; जहाज पर 24 लोग थे सवार

Mar 31, 2026 07:41 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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ईरान ने दुबई पोर्ट के पास इस जहाज को निशाना बनाया। हमला सोमवार आधी रात को हुआ जिससे अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों ने ऑयल स्पिल का खतरा बताया है।

ईरान का बड़ा हमला, दुबई पोर्ट के पास तेल से भरे कुवैती टैंकर को उड़ाया; जहाज पर 24 लोग थे सवार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खार्ग द्वीप को निशाना बनाए जाने की धमकी के बाद ईरान ने दुबई पोर्ट के पास बड़ा हमला कर दिया है। ईरान ने यहां तेल से लदे एक तेल टैंकर को उड़ा दिया है, जिसमें करीब 2 दर्जन लोग सवार थे। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (KPC) ने एक बयान में बताया कि ईरान ने दुबई बंदरगाह के एंकरेज इलाके में तेल से भरे इस कुवैती टैंकर पर हमला किया है। हमले से टैंकर के बाहरी में आग लग गई है।

फारस की खाड़ी में जहाजों पर ईरान का यह ताजा हमला आधी रात के ठीक बाद हुआ। ईरान ने इस बार 'अल-सलमी' नाम के विशाल कच्चे तेल के टैंकर को निशाना बनाया। अधिकारियों ने बताया है कि जहाज में तब 24 क्रू मेंबर्स थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है।

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KPC ने एक बयान जारी कर कहा, “आपातकालीन बचाव और दमकल टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया। वे इस समय संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर स्थिति को काबू में करने और नियंत्रित करने का काम कर रही हैं।” वहीं KPC ने आशंका जताई कि इस हमले के कारण आस-पास के पानी में तेल फैल सकता है।

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ईरान के हमले जारी

गौरतलब है कि ईरान ने 28 फरवरी को अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद से खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यापारिक जहाजों को लगातार निशाना बनाया है। इससे पहले सोमवार को, सऊदी अरब के रास तनुरा तट के पास स्थित एक ग्रीक झंडे वाले कंटेनर जहाज पर भी हमले की सूचना मिली थी। वहीं खाड़ी देशों के उर्जा ठिकानों पर भी ईरान ने लगातार ड्रोन और मिसाइलें बरसाई हैं।

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ट्रंप की धमकी से भड़का ईरान

इससे पहले ईरान ने युद्ध रोकने के लिए बातचीत से भी इनकार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खार्ग द्वीप पर धमकी को लेकर ईरान आग बबूला है और ईरान ने चेतावनी भी दी है कि ऐसे किसी भी हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों में तेल ठिकानों को तबाह कर देगा। ईरान के खातम अल-अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम ज़ोलफकारी ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका और इजरायल द्वारा थोपे गए युद्ध का अंत ईरान ही तय करेगा।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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