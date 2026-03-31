ईरान का बड़ा हमला, दुबई पोर्ट के पास तेल से भरे कुवैती टैंकर को उड़ाया; जहाज पर 24 लोग थे सवार

ईरान ने दुबई पोर्ट के पास इस जहाज को निशाना बनाया। हमला सोमवार आधी रात को हुआ जिससे अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों ने ऑयल स्पिल का खतरा बताया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खार्ग द्वीप को निशाना बनाए जाने की धमकी के बाद ईरान ने दुबई पोर्ट के पास बड़ा हमला कर दिया है। ईरान ने यहां तेल से लदे एक तेल टैंकर को उड़ा दिया है, जिसमें करीब 2 दर्जन लोग सवार थे। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (KPC) ने एक बयान में बताया कि ईरान ने दुबई बंदरगाह के एंकरेज इलाके में तेल से भरे इस कुवैती टैंकर पर हमला किया है। हमले से टैंकर के बाहरी में आग लग गई है।

फारस की खाड़ी में जहाजों पर ईरान का यह ताजा हमला आधी रात के ठीक बाद हुआ। ईरान ने इस बार 'अल-सलमी' नाम के विशाल कच्चे तेल के टैंकर को निशाना बनाया। अधिकारियों ने बताया है कि जहाज में तब 24 क्रू मेंबर्स थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है।

KPC ने एक बयान जारी कर कहा, “आपातकालीन बचाव और दमकल टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया। वे इस समय संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर स्थिति को काबू में करने और नियंत्रित करने का काम कर रही हैं।” वहीं KPC ने आशंका जताई कि इस हमले के कारण आस-पास के पानी में तेल फैल सकता है।

ईरान के हमले जारी गौरतलब है कि ईरान ने 28 फरवरी को अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद से खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यापारिक जहाजों को लगातार निशाना बनाया है। इससे पहले सोमवार को, सऊदी अरब के रास तनुरा तट के पास स्थित एक ग्रीक झंडे वाले कंटेनर जहाज पर भी हमले की सूचना मिली थी। वहीं खाड़ी देशों के उर्जा ठिकानों पर भी ईरान ने लगातार ड्रोन और मिसाइलें बरसाई हैं।