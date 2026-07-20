अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच भारत ने उठाया बड़ा कदम, नागरिकों से क्या अपील?

ईरान और अमेरिका के बीच नए सिरे से जंग शुरू हो गई है जिसे लेकर भारत सख्त है। भारत ने ताजा हमलों को देखते हुए अपने नागरिकों के लिए एडवायजरी जारी की है। इसमें नागरिकों से कुछ अपील की गई है।

ईरान और अमेरिका के बीच लगातार युद्ध की आग एक बार फिर भड़क उठी है। अमेरिका पिछले सप्ताह से ईरान पर लगातार हमलावर है और बदले में ईरान खाड़ी देशों को दहला रहा है। इससे पूरे पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। अब बिगड़ते सुरक्षा हालातों को देखते हुए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत ने रविवार को अपने नागरिकों के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें ईरान ना जाने की सलाह दी है। इसके साथ ही, फिलहाल ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों से भी जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलने की अपील की गई है।

तेहरान स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी इस ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में पूरे ईरान में अस्थिरता और हिंसा की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में यात्रा करना खतरनाक हो सकता है। भारतीय दूतावास ने किसी भी उद्देश्य से ईरान जाने की योजना बना रहे भारतीय नागरिकों को साफ तौर पर हिदायत दी कि जब तक सुरक्षा माहौल में सुधार नहीं हो जाता, वे अपनी यात्रा स्थगित कर दें। वहीं जो भारतीय नागरिक पहले से ही ईरान में मौजूद हैं, उनके लिए दूतावास ने अपील जारी करते हुए कहा कि वे उपलब्ध कमर्शियल फ्लाइट्स का इस्तेमाल वहां से बाहर निकलने की कोशिश करें।

ईरान से न निकल पाएं तो? इसके अलावा दूतावास ने ऐसे भारतीय नागरिकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है जो अब भी ईरान में ही रुक रहे हैं, या जिनके लिए ईरान से निकलना मुमकिन नहीं है। दूतावास ने ऐसे भारतीय नागरिकों को सतर्कता बरतने, पल-पल की खबरों पर नजर रखने और युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों, खासकर ईरान के दक्षिणी तट से पूरी तरह दूर रहने को कहा गया है। सभी नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी किए जा रहे सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है।

भारतीय दूतावास ने अपनी एडवाइजरी में यह भी सलाह दी है कि सभी भारतीयों को भारतीय दूतावास के साथ रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। साथ ही आगे के अपडेट्स के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियमित रूप से देखने की सलाह दी गई है।