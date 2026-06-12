'भारतीय जहाजों पर ड्रोन हमले को किया नाकाम' ट्रंप बोले- डील को लेकर अफवाह फैला रहा ईरान
डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि गुरुवार की रात होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान ने भारतीय जहाजों पर ड्रोन से हमला किया था, जिसे अमेरिका ने नाकाम किया है। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान के ऊपर शांति समझौते की शर्तों को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया।
पश्चिम एशिया में जारी जंग और भी ज्यादा उलझती जा रही है। शांति समझौते की बात को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ईरान पर होने वाले हमले को रोक दिया था। लेकिन अब ट्रंप का आरोप है कि ईरान शांति समझौते की शर्तों को लेकर अफवाहें फैला रहा है। इतना ही नहीं ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ शांति समझौता, जिन शर्तों पर हो रहा है। उसका खबरों में आई शर्तों से कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की तरफ से गुरुवार देर रात भारतीय जहाजों पर ड्रोन हमला करने की कोशिश की गई थी, जिसे अमेरिका ने नाकाम कर दिया है।
सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर किए एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने लिखा, "ईरान ने फेक न्यूज को जो शर्तें बताई हैं, उनका शांति समझौते की शर्तों से कोई लेना-देना नहीं है। ईरान की तरफ से जो कुछ भी कहा गया है उसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। डील करने के लिए यह बेहद ही बेईमान लोग हैं।" ट्रंप का यह बयान ईरानी मीडिया की तरफ से जारी की गई उन रिपोर्ट्स के संबंध में है, जिनमें इस्लामिक सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि अमेरिका उनकी ज्यादातर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया है।
होर्मुज से गुजर रहे भारतीय जहाजों को ईरानी ड्रोन हमले से बचाया: ट्रंप
इतना ही नहीं ट्रंप ने दावा किया कि ईरान गुरुवार रात होर्मुज के पास मौजूद भारतीय जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसे अमेरिका ने नाकाम कर दिया था। उन्होंने लिखा, "कमाल है कल रात होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे भारतीय जहाजों पर भी उनकी तरफ से ड्रोन हमले की कोशिश की गई थी। इसे भी नाकाम कर दिया गया है। यह हरकत बिलकुल भी मंजूर नहीं है। उन्हें जल्द से जल्द अपनी हरकतें सुधार लेनी चाहिए।" हालांकि अपने बयान में ट्रंप ने यह साफ नहीं किया है कि उन्होंने किन भारतीय जहाजों को हमले से बचाया है। रिपोर्ट के लिखे जाने तक ईरान की तरफ से ट्रंप के बयान पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और न ही भारत सरकार ने कोई बयान जारी किया है।
अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविकों की हो चुकी है मौत
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब हाल ही हमें अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविकों को मौत हो चुकी है। 8 जून को पलाऊ के झंडे वाला तेल टैंकर को अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया था। इस टैंकर के क्रू मेंम्बर दल में 24 भारतीय शामिल थे। घटना के बाद 21 को बचा लिया गया लेकिन तीन भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। इसके अलावा गिनी बसाऊ के झंडे वाले जालवीर नामक जहाज पर भी अमेरिकी नौसेना ने हमला किया था। इस जहाज पर भी 20 भारतीय नाविक सवार थे।
इन तमाम घटनाक्रमों के बीच भारत सरकार ने अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत जेसन मीक्स को तलब किया था। भारत सरकार ने इस मामले को लेकर अपना कड़ा विरोध दर्ज करवाया है। हालांकि, इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर बना हुआ है। इस हमले के बीच डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 साल पूरे करने पर बधाई देना और पीएम मोदी का इस पर धन्यवाद देना विपक्ष को नागवार गुजरा। राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने सरकार से इस मुद्दे पर जमकर सवाल पूछे हैं।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें
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