होर्मुज में छिड़ेगी भयंकर लड़ाई? नेवी भेजने की तैयारी में NATO देश, अगर ईरान नहीं माना तो...

इस मुद्दे पर अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच मतभेद भी सामने आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय देशों से नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट खोलने में सक्रिय सैन्य मदद देने से इनकार कर दिया था।

अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया के सबसे अहम समुद्री तेल मार्गों में शामिल होर्मुज स्ट्रेट चिंता का विषय बना हुआ है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए नाटो देशों की नौसैनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। NATO इस बात पर चर्चा कर रहा है कि अगर जुलाई की शुरुआत तक होर्मुज को फिर से नहीं खोला गया, तो वहां से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही में मदद की जाए। सैन्य गठबंधन के सीनियर अधिकारी के अनुसार, इस प्रस्ताव को कई सदस्य देशों का समर्थन मिला है लेकिन अभी तक सभी सदस्य देशों की सर्वसम्मति नहीं बन पाई है। नाटो देशों के नेता 7-8 जुलाई को तुर्किये की राजधानी अंकारा में बैठक करने वाले हैं, जहां इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है।

नाटो के सीनियर अधिकारी के ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'पहले राजनीतिक दिशा तय होती है और उसके बाद योजना बनाई जाती है। क्या मैं इस संभावना पर विचार कर रहा हूं? बिल्कुल।' अगर नाटो ऐसा कदम उठाता है तो यह NATO की अब तक की रणनीति में बड़ा बदलाव माना जाएगा। अभी तक सहयोगी देशों का कहना था कि वे तभी हस्तक्षेप करेंगे जब लड़ाई थम जाएगी और गैर-नाटो देशों को शामिल करते हुए बडा गठबंधन तैयार किया जाएगा।

दुनिया के लिए कितना अहम है होर्मुज स्ट्रेट होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इस मार्ग से दुनिया के लगभग 5वें हिस्से का तेल और एलएनजी गुजरता है। फरवरी के अंत में अमेरिका और ईरान पर बमबारी शुरू किए जाने के बाद तेहरान ने इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को बंद कर दिया था। इसके बाद ऊर्जा कीमतों में भारी उछाल आया और कई देशों की आर्थिक वृद्धि के अनुमान नीचे आ गए। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि नाटो देश कमर्शियल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही कैसे सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि हाल में अमेरिका की इसी तरह की कोशिश कुछ ही दिनों में विफल हो गई थी।