ईरान पर अटैक का प्लान हो गया तैयार? तनाव के बीच पेंटागन में अमेरिका-इजरायल की सीक्रेट मीटिंग

संक्षेप: जानकारी के मुताबिक इस बैठक से लौटते ही टॉप इजराइली ऑफिसर्स ने इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों देश ईरान को लेकर कोई नई योजना तैयार कर रहे हैं।

US-Iran Tension: मिडिल ईस्ट इन दिनों एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ा है जहां अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने की आशंका गहराती जा रही है। इस बीच अब पेंटागन में अमेरिका और इजरायल के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ इसे लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन यह बात तय है कि बैठक के केंद्र में ईरान ही रहा। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका का ईरान कोई भी हमला क्षेत्रीय युद्ध में बदलते देर नहीं लगेगी।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजरायल के कुछ टॉप सैन्य नेताओं ने बीते शुक्रवार को पेंटागन में बंद कमरे में बातचीत की। यह बैठक अमेरिकी जनरल डैन केन और इजरायली सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ आयल जमीर के बीच हुई। जानकारी के मुताबिक जमीर के वॉशिंगटन से लौटते ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ ताबड़तोड़ बैठकें की हैं।

इजरायली मीडिया ने बताया कि इन बैठकों में रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़, ज़मीर, मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। काट्ज के कार्यालय ने पुष्टि की कि उन्होंने इजरायल की सैन्य तैयारियों और किसी भी संभावित अंजाम के लिए तैयारियों की समीक्षा करने के लिए जमीर से मुलाकात की। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी अब ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इससे पहले यह खबरें सामने आई थीं कि सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला ना करने के लिए मना लिया है। हालांकि अब हमले की संभावनाएं एक बार फिर बढ़ गई हैं।

खामेनेई की चेतावनी ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने रविवार को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करता है, तो यह संघर्ष केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। फार्स के अनुसार खामेनेई ने यह टिप्पणी तेहरान में एक बैठक के दौरान की। खामेनेई ने कहा कि ईरान युद्ध की शुरुआत नहीं करेगा और किसी भी देश पर हमला करने की मंशा नहीं रखता, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि "ईरानी जनता उन लोगों को करारा जवाब देगी, जो उस पर हमला करने या परेशान करने की कोशिश करेंगे।" उन्होंने जोर देकर कहा, “अमेरिकियों को यह समझ लेना चाहिए कि अगर युद्ध छेड़ा गया, तो इस बार यह एक क्षेत्रीय युद्ध होगा।”