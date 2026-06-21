स्विट्जरलैंड पहुंचे जेडी वेंस, ईरान के परमाणु ठिकानों तक जाने के बदले क्या देगा अमेरिका?
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी टीम भी स्विट्जरलैंड पहुंच गई है। पहले चरण की इस वार्ता में अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों तक जाने की मांग कर सकता है। इसके बदले 6 अरब डॉलर का फंड रिलीज किया जा सकता है।
अमेरिका और ईरान के बीच डील पक्की होने के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच आमने-सामने बातचीत होने जा रही है। ईरान के टीम स्विट्जरलैंड पहुंच चुकी है तो वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके साथी भी स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। इधर पाकिस्तान से पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर स्विट्जरलैंड के लिए निकल गए हैं। बीते दिनों लेबनान में इजरायली स्ट्राइक की वजह से शांति वार्ता टाल दी गई थी। जानकारों का कहना है कि अमेरिका चाहता है कि पहले चरण की वार्ता में ईरान में परमाणु स्थलों के निरीक्षण को लेकर बात फाइनल हो। अमेरिका चाहता है कि ईरान अमेरिकी प्रतिनिधियों को उन जगहों पर जाने का रास्ता दे जहां पर अमेरिका ने बमबारी की थी। इसके बदले में अमेरिका उसका 6 अरब डॉलर का फंड रिलीज करेगा।
6 अरब डॉलर का फंड रिलीज कर सकता है अमेरिका
अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील में बातचीत के लिए 60 दिनों का समय दिया गया है। ईरान और अमेरिका की शांति वार्ता के ऊपर इजरायल का खतरा मंडरा रहा है। इजरायल पहले ही कह चुका है कि वह इस डील को नहीं मानता है और अपनी सुरक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर सकता है। स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में डील के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा होनी है। इस वार्ता का उद्देश्य अमेरिका और ईरान के बीच लगभग चार महीने से जारी युद्ध को रोकने के लिए हुए प्रारंभिक समझौते के प्रमुख ब्योरे तय करना है।
ईरान की टीम में कौन-कौन?
अधिकारियों ने बताया कि हालांकि, अमेरिका और कतर के वार्ताकारों ने ईरान के सहयोग से इजराइल और हिजबुल्ला के बीच एक ऐसा समझौता कराने में सफलता हासिल की जिससे जारी सैन्य झड़पों और तनाव को कम किया जा सके। इसके बाद ईरान के सरकारी मीडिया ने शनिवार को घोषणा की कि उसके शीर्ष अधिकारी स्विट्जरलैंड जाएंगे। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के अलावा केंद्रीय बैंक एवं तेल क्षेत्र के अधिकारी भी शामिल हैं।
आपको बता दें कि एक दिन पहले भी ईरान ने होर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया था। ईरान के संयुक्त सैन्य कमान ने कहा था कि लेबनान में इज़राइल के हमले जारी रहने और अमेरिका की ''बदनीयती'' व युद्ध खत्म करने संबंधी वादों के स्पष्ट उल्लंघन की वजह से उठाया गया है। सरकारी टेलीविज़न पर दिए गए बयान में यह चेतावनी भी दी गई कि ''अगर आक्रामकता जारी रहती है, तो आगे के कदम उठाने की योजना बना ली गई है।' हालांकि इस घटनाक्रम से वार्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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