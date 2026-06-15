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वो बहुत ही अड़ियल आदमी है, ईरान संग डील के बाद नेतन्याहू को सुनाने लगे ट्रंप; जता दिया एहसान

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री के बीच ईरान युद्ध को लेकर मनमुटाव जारी है। ट्रंप के बयानों से पता चल रहा है कि नेतन्याहू इस डील से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उन्होंने इजरायल को अपना एहसान जताया है।

वो बहुत ही अड़ियल आदमी है, ईरान संग डील के बाद नेतन्याहू को सुनाने लगे ट्रंप; जता दिया एहसान

अमेरिका और ईरान के बीच अब युद्ध खत्म होने के संकेत मिले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसका ऐलान किया है कि दोनों देश 19 जून को स्वीटजरलैंड के जिनेवा में एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। अब डील करते ही अब ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाया है। उन्होंने नेतन्याहू को ना सिर्फ अड़ियल कहा, बल्कि यह भी कहा है कि इजरायल को अमेरिका से मिलने वाली मदद के लिए शुक्रगुजार रहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू पर आरोप लगाते हुए कहा कि इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयरस्ट्राइक करके इस शांति समझौते को 'लगभग पटरी से उतार' दिया था।

न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जो डील कर रहा है, वह इजरायल के भी हित में है। इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू के प्रति अपनी नाराजगी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप ने दो टूक कहा, “वह बहुत ही कठिन व्यक्ति हैं। और ईमानदारी से कहूं तो, जो हम कर रहे हैं उसके लिए उन्हें हमारा बहुत आभारी होना चाहिए। क्योंकि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गया, तो इजरायल दो घंटे भी नहीं टिक पाएगा।”

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ट्रंप के मुताबिक, अमेरिका और ईरान सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को रोकने पर सहमत हो गए हैं। यानी समझौते के तहत इजरायल को लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जाति अभियान भी रोकना होगा। इजरायल इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होगा और इसकी वजह से आने वाले दिनों में युद्धविराम टूटने का खतरा भी है। इससे पहले भी जब अमेरिका और ईरान युद्धविराम के बेहद नजदीक थे, नेतन्याहू की सेना ने लेबनान में घुसकर एक बड़ा हमला किया था, जिससे ईरान आगबबूला हो गया था और डील करने से इनकार कर दिया था। अब ट्रंप को एक बार फिर यह डर सता रहा है।

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ईरान को दी धमकी

ट्रंप ने इंटरव्यू में यह भी कहा है कि अगर तेहरान का नेतृत्व समझौते की शर्तों में निर्धारित समय सीमा के अंदर अमेरिका के साथ अंतिम परमाणु समझौते तक पहुंचने में विफल रहता है, तो अमेरिकी सेना ईरान पर हमले फिर से शुरू कर देगी।” इससे पहले एक ईरानी एजेंसी ने बताया है कि डील के तहत अमेरिका ने ईरानी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटाने, ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंध न लगाने और पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य ताकत ना बढ़ाने का वादा किया है। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के आंतरिक मामलों में दखल न देने का भी वादा किया गया है। वहीं ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने का वादा किया है।

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इजरायल क्यों है इस शांति समझौते से परेशान?

अमेरिका ने इजरायल की मर्जी के खिलाफ जाकर यह समझौता लिया है। यही नहीं, समझौते से इजरायल को पूरी तरह बाहर रखा गया है। वजह यह है कि यह समझौता इजरायल को कतई मंजूर नहीं था। नेतन्याहू हमेशा से युद्ध के जरिए ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह खत्म करना चाहते थे, जिसे बीच में ही रोक दिया गया है। वहीं इजरायल को लेबनान में अपना अभियान भी रोकना होगा। नेतन्याहू की परेशानी की एक अन्य वजह यह है कि इजरायल में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नेतन्याहू के राजनीतिक अस्तित्व के लिए इस युद्ध का जारी रहना जरूरी था, ताकि वे अपनी 'टोटल विक्ट्री' का नैरेटिव बेच सकें। अब ट्रंप द्वारा युद्ध रोकने के दबाव ने नेतन्याहू को घरेलू मोर्चे पर कमजोर कर दिया है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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