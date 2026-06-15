वो बहुत ही अड़ियल आदमी है, ईरान संग डील के बाद नेतन्याहू को सुनाने लगे ट्रंप; जता दिया एहसान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री के बीच ईरान युद्ध को लेकर मनमुटाव जारी है। ट्रंप के बयानों से पता चल रहा है कि नेतन्याहू इस डील से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उन्होंने इजरायल को अपना एहसान जताया है।

अमेरिका और ईरान के बीच अब युद्ध खत्म होने के संकेत मिले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसका ऐलान किया है कि दोनों देश 19 जून को स्वीटजरलैंड के जिनेवा में एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। अब डील करते ही अब ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाया है। उन्होंने नेतन्याहू को ना सिर्फ अड़ियल कहा, बल्कि यह भी कहा है कि इजरायल को अमेरिका से मिलने वाली मदद के लिए शुक्रगुजार रहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू पर आरोप लगाते हुए कहा कि इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयरस्ट्राइक करके इस शांति समझौते को 'लगभग पटरी से उतार' दिया था।

न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जो डील कर रहा है, वह इजरायल के भी हित में है। इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू के प्रति अपनी नाराजगी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप ने दो टूक कहा, “वह बहुत ही कठिन व्यक्ति हैं। और ईमानदारी से कहूं तो, जो हम कर रहे हैं उसके लिए उन्हें हमारा बहुत आभारी होना चाहिए। क्योंकि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गया, तो इजरायल दो घंटे भी नहीं टिक पाएगा।”

ट्रंप के मुताबिक, अमेरिका और ईरान सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को रोकने पर सहमत हो गए हैं। यानी समझौते के तहत इजरायल को लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जाति अभियान भी रोकना होगा। इजरायल इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होगा और इसकी वजह से आने वाले दिनों में युद्धविराम टूटने का खतरा भी है। इससे पहले भी जब अमेरिका और ईरान युद्धविराम के बेहद नजदीक थे, नेतन्याहू की सेना ने लेबनान में घुसकर एक बड़ा हमला किया था, जिससे ईरान आगबबूला हो गया था और डील करने से इनकार कर दिया था। अब ट्रंप को एक बार फिर यह डर सता रहा है।

ईरान को दी धमकी ट्रंप ने इंटरव्यू में यह भी कहा है कि अगर तेहरान का नेतृत्व समझौते की शर्तों में निर्धारित समय सीमा के अंदर अमेरिका के साथ अंतिम परमाणु समझौते तक पहुंचने में विफल रहता है, तो अमेरिकी सेना ईरान पर हमले फिर से शुरू कर देगी।” इससे पहले एक ईरानी एजेंसी ने बताया है कि डील के तहत अमेरिका ने ईरानी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटाने, ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंध न लगाने और पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य ताकत ना बढ़ाने का वादा किया है। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के आंतरिक मामलों में दखल न देने का भी वादा किया गया है। वहीं ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने का वादा किया है।