अमेरिका-ईरान सीजफायर पर संकट? जानें शहबाज शरीफ ने क्यों की संयम की अपील

अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के सशर्त सीजफायर पर सहमति बन गई है, लेकिन संघर्ष क्षेत्र में युद्धविराम के उल्लंघनों की खबरों से तनाव बरकरार है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने बुधवार को सभी पक्षों से अपील की कि वे युद्धविराम का पूर्ण सम्मान करें और संयम बरतें ताकि शांति प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के सशर्त सीजफायर पर सहमति बन गई है, लेकिन संघर्ष क्षेत्र में युद्धविराम के उल्लंघनों की खबरों से तनाव बरकरार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को सभी पक्षों से अपील की कि वे युद्धविराम का पूर्ण सम्मान करें और संयम बरतें ताकि शांति प्रक्रिया आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि संघर्ष क्षेत्र के कुछ स्थानों पर युद्धविराम के उल्लंघन की खबरें आई हैं, जो शांति प्रक्रिया की भावना को कमजोर कर रही हैं। मैं सभी पक्षों से पूरी निष्ठा और ईमानदारी से आग्रह करता हूं कि वे संयम बरतें और समझौते के अनुसार दो सप्ताह तक युद्धविराम का सम्मान करें, ताकि कूटनीति संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान में अग्रणी भूमिका निभा सके। बता दें कि यह सीजफायर होर्मुज स्ट्रेट को जहाजों के लिए फिर से खोलने सहित विभिन्न शर्तों पर आधारित है। पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से फोन पर बात की और लेबनान में इजरायल द्वारा कथित युद्धविराम उल्लंघनों पर चर्चा की। यह बातचीत शुक्रवार (10 अप्रैल 2026) को इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका-ईरान शांति वार्ता से पहले हुई है। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि परसों अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद में मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वार्ता की सफलता के लिए पाकिस्तान हर संभव प्रयास करेगा। हम युद्ध की आग को स्थायी रूप से बुझाने का प्रयास कर रहे हैं।

इससे पहले प्रधानमंत्री शहबाज ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन के साथ लंबी और सार्थक टेलीफोन वार्ता की, जिसमें तेहरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही वार्ता में भाग लेने की पुष्टि की। बातचीत 45 मिनट से अधिक चली। शहबाज शरीफ ने युद्धविराम स्वीकार करने के लिए अमेरिका और ईरान के नेतृत्व को धन्यवाद दिया। उन्होंने खाड़ी देशों, अन्य मुस्लिम देशों और चीन को भी पाकिस्तान के शांति प्रयासों में सहयोग के लिए शुक्रिया अदा किया।