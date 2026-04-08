अमेरिका-ईरान सीजफायर पर संकट? जानें शहबाज शरीफ ने क्यों की संयम की अपील
अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के सशर्त सीजफायर पर सहमति बन गई है, लेकिन संघर्ष क्षेत्र में युद्धविराम के उल्लंघनों की खबरों से तनाव बरकरार है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने बुधवार को सभी पक्षों से अपील की कि वे युद्धविराम का पूर्ण सम्मान करें और संयम बरतें ताकि शांति प्रक्रिया आगे बढ़ सके।
अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के सशर्त सीजफायर पर सहमति बन गई है, लेकिन संघर्ष क्षेत्र में युद्धविराम के उल्लंघनों की खबरों से तनाव बरकरार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को सभी पक्षों से अपील की कि वे युद्धविराम का पूर्ण सम्मान करें और संयम बरतें ताकि शांति प्रक्रिया आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि संघर्ष क्षेत्र के कुछ स्थानों पर युद्धविराम के उल्लंघन की खबरें आई हैं, जो शांति प्रक्रिया की भावना को कमजोर कर रही हैं। मैं सभी पक्षों से पूरी निष्ठा और ईमानदारी से आग्रह करता हूं कि वे संयम बरतें और समझौते के अनुसार दो सप्ताह तक युद्धविराम का सम्मान करें, ताकि कूटनीति संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान में अग्रणी भूमिका निभा सके। बता दें कि यह सीजफायर होर्मुज स्ट्रेट को जहाजों के लिए फिर से खोलने सहित विभिन्न शर्तों पर आधारित है। पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से फोन पर बात की और लेबनान में इजरायल द्वारा कथित युद्धविराम उल्लंघनों पर चर्चा की। यह बातचीत शुक्रवार (10 अप्रैल 2026) को इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका-ईरान शांति वार्ता से पहले हुई है। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि परसों अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद में मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वार्ता की सफलता के लिए पाकिस्तान हर संभव प्रयास करेगा। हम युद्ध की आग को स्थायी रूप से बुझाने का प्रयास कर रहे हैं।
इससे पहले प्रधानमंत्री शहबाज ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन के साथ लंबी और सार्थक टेलीफोन वार्ता की, जिसमें तेहरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही वार्ता में भाग लेने की पुष्टि की। बातचीत 45 मिनट से अधिक चली। शहबाज शरीफ ने युद्धविराम स्वीकार करने के लिए अमेरिका और ईरान के नेतृत्व को धन्यवाद दिया। उन्होंने खाड़ी देशों, अन्य मुस्लिम देशों और चीन को भी पाकिस्तान के शांति प्रयासों में सहयोग के लिए शुक्रिया अदा किया।
कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशाक डार तथा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सराहना की। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल मुनीर ने कई रातें जागकर अमेरिका और ईरान के नेताओं से संपर्क स्थापित किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि युद्ध को फैलाने, अन्य मुस्लिम देशों को इसमें घसीटने और इसे सांप्रदायिक संघर्ष में बदलने की साजिशें रची गई थीं, लेकिन पाकिस्तान के ईमानदार प्रयासों से इनमें सफलता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि आज का पाकिस्तान पहले से बिल्कुल अलग देश है। पाकिस्तान हमेशा के लिए बदल गया है और अब इसे सम्मान एवं गौरव के साथ देखा जा रहा है। यह हर पाकिस्तानी नागरिक का श्रेय है। अब हमारे पास हालात बदलने और प्रगति करने का सुनहरा अवसर है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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