होर्मुज से कमाएंगे बहुत सारे पैसे; सीजफायर के बाद ट्रंप ने कह दी ऐसी बात, भड़क जाएगा ईरान

इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका ईरान के साथ दो सप्ताह के युद्धविराम के लिए सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने कहा था कि ईरान भी होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा की गारंटी देने पर सहमत हो गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान संग सीजफायर का ऐलान करने के तुरंत बाद कुछ ऐसा कह दिया है, जिससे ईरान का भड़कना तय है। ट्रंप ने यह टिप्पणी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर की है। ट्रंप ने बुधवार को कहा है अमेरिका इस प्रमुख जलमार्ग से खूब सारा पैसा कमाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका होर्मुज में ट्रैफिक बढ़ाने में मदद करेगा और वहां अपना अपनी मौजूदगी बनाए रखेगा।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, “अमेरिका होर्मुज में ट्रैफिक बढ़ाने में मदद करेगा। बहुत सारे पॉजिटिव एक्शन होंगे! बहुत पैसा कमाया जाएगा।” इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के साथ हुए युद्धविराम को विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन बताया। ट्रंप ने कहा कि यह अमेरिका की तरह पश्चिम एशिया के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत हो सकती है।

पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरू कर सकता है ईरान- ट्रंप ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान यहां पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरू कर सकता है। उन्होंने कहा, “ईरान रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस शुरू कर सकता है। हम हर तरह की सप्लाई लादेंगे, और बस यह सुनिश्चित करने के लिए ‘घूमते रहेंगे’ कि सब कुछ ठीक रहे। मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा होगा।”

होर्मुज पर क्या बनी है समहति? ट्रंप का यह इसीलिए अहम है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद यह कहा था कि ईरान होर्मुज खोलने के लिए मान गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दो सप्ताह के सीजफायर का ऐलान करते हुए एक बयान में कहा था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा की गारंटी देने पर सहमत हो गया है और अमेरिका होर्मुज पर नियंत्रण ईरान के पास छोड़ने पर भी सहमत हो गया है।

बयान में कहा गया, “अमेरिका ईरान के खिलाफ आक्रमण नहीं करने की योजना को मान्यता देता है, होर्मुज पर ईरान के लगातार नियंत्रण, ईरान के यूरेनियम संवर्धन, सभी प्राथमिक और माध्यमिक प्रतिबंधों को हटाने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और आईएईए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्तावों की समाप्ति को स्वीकार करता है। अमेरिका ईरान को क्षतिपूर्ति के भुगतान के साथ-साथ पश्चिम एशिया से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति के लिए सहमत है।”