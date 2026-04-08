Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

होर्मुज से कमाएंगे बहुत सारे पैसे; सीजफायर के बाद ट्रंप ने कह दी ऐसी बात, भड़क जाएगा ईरान

Apr 08, 2026 10:42 am ISTJagriti Kumari रॉयटर्स
share

इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका ईरान के साथ दो सप्ताह के युद्धविराम के लिए सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने कहा था कि ईरान भी होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा की गारंटी देने पर सहमत हो गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान संग सीजफायर का ऐलान करने के तुरंत बाद कुछ ऐसा कह दिया है, जिससे ईरान का भड़कना तय है। ट्रंप ने यह टिप्पणी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर की है। ट्रंप ने बुधवार को कहा है अमेरिका इस प्रमुख जलमार्ग से खूब सारा पैसा कमाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका होर्मुज में ट्रैफिक बढ़ाने में मदद करेगा और वहां अपना अपनी मौजूदगी बनाए रखेगा।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, “अमेरिका होर्मुज में ट्रैफिक बढ़ाने में मदद करेगा। बहुत सारे पॉजिटिव एक्शन होंगे! बहुत पैसा कमाया जाएगा।” इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के साथ हुए युद्धविराम को विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन बताया। ट्रंप ने कहा कि यह अमेरिका की तरह पश्चिम एशिया के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत हो सकती है।

पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरू कर सकता है ईरान- ट्रंप

ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान यहां पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरू कर सकता है। उन्होंने कहा, “ईरान रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस शुरू कर सकता है। हम हर तरह की सप्लाई लादेंगे, और बस यह सुनिश्चित करने के लिए ‘घूमते रहेंगे’ कि सब कुछ ठीक रहे। मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा होगा।”

ये भी पढ़ें:स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बहुत बड़ा अपडेट, खोलने ईरान भी तैयार; पाक में होगी बैठक

होर्मुज पर क्या बनी है समहति?

ट्रंप का यह इसीलिए अहम है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद यह कहा था कि ईरान होर्मुज खोलने के लिए मान गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दो सप्ताह के सीजफायर का ऐलान करते हुए एक बयान में कहा था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा की गारंटी देने पर सहमत हो गया है और अमेरिका होर्मुज पर नियंत्रण ईरान के पास छोड़ने पर भी सहमत हो गया है।

ये भी पढ़ें:हमले रुके, तभी हमारी तोपें भी शांत रहेंगी; अपनी शर्तों पर होर्मुज खोलेगा ईरान

बयान में कहा गया, “अमेरिका ईरान के खिलाफ आक्रमण नहीं करने की योजना को मान्यता देता है, होर्मुज पर ईरान के लगातार नियंत्रण, ईरान के यूरेनियम संवर्धन, सभी प्राथमिक और माध्यमिक प्रतिबंधों को हटाने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और आईएईए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्तावों की समाप्ति को स्वीकार करता है। अमेरिका ईरान को क्षतिपूर्ति के भुगतान के साथ-साथ पश्चिम एशिया से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति के लिए सहमत है।”

ये भी पढ़ें:मुफ्त में नहीं आई शांति, होर्मुज पर ईरान और ओमान लेंगे फीस; भारत से भी वसूलेंगे?

ईरान की क्या योजना?

ईरान ने संघर्षविराम पर सहमति जरूर जताई है, लेकिन उसने कहा है कि युद्ध अभी जारी रहेगा। ईरानी विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा, ''अगर ईरान के खिलाफ हमले रोके जाते हैं, तो हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं भी अपने रक्षात्मक अभियान रोक देंगी।'’ वहीं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर उन्होंने कहा कि अगले दो हफ्तों तक होर्मुज से गुजरना ईरानी सैन्य समन्वय के तहत संभव होगा। इस बीच रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने के लिए एक शुल्क वसूल सकता है। एक क्षेत्रीय अधिकारी के मुताबिक ईरान और ओमान दोनों को इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेने की अनुमति होगी। अधिकारी ने कहा कि ईरान इस पैसे का उपयोग पुनर्निर्माण के लिए करेगा।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

और पढ़ें
Donald Trump iran america war

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।