फिर शुरू हो गई जंग? ईरान ने अमेरिकी हमले का लिया बदला; US एयरबेस पर ताबड़तोड़ अटैक

इस बार जंग का अखाड़ा बंदर अब्बास पोर्ट है। ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित यह बंदरगाह US के निशाने पर है। यह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास ही है, जिसे लेकर तनाव अब भी बना हुआ है।

US-Iran News: ईरान और अमेरिका के बीच एक बात फिर युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अमेरिका के हमले के बाद अब ईरान भी हमलावर हो गया है। IRGC ने गुरुवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास एक अमेरिकी एयरबेस पर अटैक कर दिया है। IRGC ने खुद इसकी पुष्टि की है। हालांकि यह हमला किस बेस पर हुआ है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने होर्मुज के पास स्थित ईरानी ठिकानों को 48 घंटों में दूसरी बार निशाना बनाया था जिससे ईरान भड़का हुआ है।

ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी तस्नीम की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई गुरुवार तड़के स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 5 बजे की। IRGC ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि उन्होंने अमेरिकी सेना के एक एक्टिव एयरबेस पर मिसाइलें दागी हैं। बयान में यह भी कहा गया कि यह हमला अमेरिकी सेना के हमले के जवाब में किया गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के बंदर अब्बास हवाई अड्डे के पास हमला किया था।

3 महीने से जारी है जंग इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों ने बताया था कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ रक्षात्मक कार्रवाई की है। इस दौरान अमेरिका ने ईरान के कई ड्रोन तबाह कर दिए। अधिकारियों के बताया कि, ये ड्रोन होर्मुज में खतरा बन सकते थे। बता दें कि दोनों देशों के बीच 28 फरवरी को भीषण जंग शुरू हो गई थी, जिसके बाद एक अस्थायी युद्धविराम हुआ था। हालांकि दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे पर सीजफायर के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। वहीं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भी तनातनी बनी हुई है। अब नए हमलों में क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है।

खतरे में समझौता इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा था कि ईरान 'आखिरी सांसें गिन रहा है।' उन्होंने यह भी कहा है कि वे जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं करेंगे। कैबिनेट की एक बैठक के बाद ट्रंप ने कहा है कि जल्द ही एक समझौता हो सकता है। हालांकि बातचीत अब भी अधर में है। दोनों पक्षों के बीच ईरान के परमाणु सामग्री को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। जहां अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे, वहीं ईरान ने साफ कहा है कि इसके लिए कभी सहमति नहीं देगा। ऐसे में बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है।