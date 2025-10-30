जवानी, संपत्ति और अब..; भारतीय मूल की महिला ने दागे सवाल तो ट्रंप के जूनियर वेंस देखते रह गए

संक्षेप: अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उस वक्त हलचल मच गई, जब एक भारतीय मूल की महिला ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से ट्रंप सरकार की कठोर आव्रजन नीति के मुद्दे पर सवालों की बौछार कर दी। यह वाकया मिसिसिपी विश्वविद्यालय में तब घटा, जब वेंस छात्रों को संबोधित कर रहे थे।

अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उस वक्त हलचल मच गई, जब एक भारतीय मूल की महिला ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से ट्रंप सरकार की कठोर आव्रजन नीति के मुद्दे पर सवालों की बौछार कर दी। यह वाकया मिसिसिपी विश्वविद्यालय में तब घटा, जब वेंस छात्रों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर वेंस ने अमेरिका में वैध आव्रजन को सख्ती से सीमित करने की बात कही। उन्होंने स्वागत योग्य कानूनी प्रवासियों की सटीक संख्या तो नहीं बताई, लेकिन जोर देकर कहा कि यह वर्तमान स्तर से काफी कम होनी चाहिए।

वहां मौजूद लोगों के सवालों के दौर के बीच भारतीय मूल की महिला ने वेंस के आव्रजन रुख पर सीधी चोट की। उनके तीखे सवालों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कश्मीरी पश्मीना शॉल जैसी कोई चीज लपेटे हुए महिला ने अपने लंबे सवाल में यह बताया कि उन्हें अमेरिकी सपने का लालच दिया गया, लेकिन बाद में कहा गया कि आव्रजन 'बहुत ज्यादा' हो गया है।

महिला ने वेंस से सीधे पूछा कि जब आप यहां इतने सारे आप्रवासियों की बात करते हैं, तो आपने यह संख्या कब तय की? आपने हमें अपनी जवानी और संपत्ति इस देश में लगाने पर मजबूर किया, हमें सपने दिखाए। आपका हम पर कोई एहसान नहीं, हमने इसके लिए खून-पसीना बहाया है।

उसने आगे कहा कि उपराष्ट्रपति के तौर पर आप वहां खड़े होकर कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास अब पर्याप्त लोग हैं और हम उन्हें बाहर कर देंगे, उन लोगों को जो आपके ही नियमों के मुताबिक पैसे देकर यहां रहने के हकदार बने? आपने हमें रास्ता दिखाया, और अब इसे कैसे बंद कर सकते हैं? कैसे बता सकते हैं कि अब हमारा यहां कोई स्थान नहीं बचा?

जब भीड़ ने उसके सवाल पर जोरदार तालियां बजाईं, तो महिला ने फौरन सफाई दी कि उनका कोई ड्रामा फैलाने का मकसद नहीं है। वेंस ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हम किसी ड्रामे के करीब भी नहीं हैं। चिंता न करो। हालांकि, उन्होंने महिला के सवाल का स्पष्ट जवाब टाल दिया, लेकिन इस पर बल दिया कि देश में अत्यधिक लोगों को आने देना अमेरिका के सामाजिक ढांचे के लिए खतरा है।