स्कूल से लौट रहा था 5 साल का बच्चा, US इमिग्रेशन एजेंटों ने हिरासत में लिया; भारी बवाल

लियाम और उसके पिता को टेक्सास के डिली स्थित इमिग्रेशन लॉकअप में ले जाया गया है, जहां वे परिवारिक हिरासत कमरे में रखे गए हैं। स्कूल अधिकारियों ने बच्चे को अपने साथ रखने की पेशकश की थी, लेकिन एजेंट्स ने अस्वीकार कर दिया।

Jan 23, 2026 08:22 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
यूएस के मिनेसोटा राज्य में 5 वर्षीय बच्चे को अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) एजेंट्स ने उसके पिता के साथ हिरासत में ले लिया। बच्चे का नाम लियाम कोनेजो रामोस है जो कोलंबिया हाइट्स पब्लिक स्कूल्स का छात्र है। यह घटना मंगलवार दोपहर को हुई, जब बच्चा प्रीस्कूल से घर लौट रहा था। चलती कार से एजेंट्स ने दोनों को पकड़ा। एजेंट्स ने बच्चे को घर का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा ताकि यह पता लगाया जा सके कि घर में कोई और है या नहीं। स्कूल ने इसे बच्चे को चारा के रूप में इस्तेमाल करना बताया है। यह परिवार 2024 में अमेरिका आया था और उन पर एसाइलम का केस चल रहा है, कोई निर्वासन आदेश नहीं था। पिता एड्रियन अलेक्जेंडर कोनेजो आरियास इक्वाडोर से हैं।

इस घटना के बाद लियाम और उसके पिता को टेक्सास के डिली स्थित इमिग्रेशन लॉकअप में ले जाया गया है, जहां वे परिवारिक हिरासत कमरे में रखे गए हैं। स्कूल अधिकारियों और पड़ोसियों ने बच्चे को अपने साथ रखने की पेशकश की थी, लेकिन एजेंट्स ने इसे अस्वीकार कर दिया। स्कूल के अनुसार, यह क्षेत्र में हाल के हफ्तों में चौथी घटना है जहां इस स्कूल जिले के छात्रों को हिरासत में लिया गया है। इसमें दो 17 वर्षीय, एक 10 वर्षीय और अब यह 5 वर्षीय बच्चा शामिल है। मिनेसोटा में ICE की कार्रवाई तेज हो गई है, जहां पिछले छह हफ्तों में लगभग 3,000 गिरफ्तारियां हुई हैं।

एजेंट्स घूम रहे, भय का है माहौल

एजेंट्स स्कूलों के आसपास, बसों के पीछे और पड़ोस में घूम रहे हैं। इससे छात्रों में भय और ट्रॉमा फैल गया है। एक दिन में स्कूल की एक-तिहाई उपस्थिति कम हो गई। स्कूल समुदाय इस घटना से हैरान है। लियाम की टीचर ने उसे दयालु और प्यारा बच्चा बताया और सहपाठियों की चिंता जताई। परिवार के वकील मार्क प्रोकोश कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि फोकस पिता की गिरफ्तारी पर था, बच्चे को निशाना नहीं बनाया गया और उसकी सुरक्षा के लिए एक अधिकारी उसके साथ रहा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इस पर टिप्पणी की, लेकिन स्कूल के दावों का सीधा जवाब नहीं दिया।

