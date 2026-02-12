डोनाल्ड ट्रंप को करारा झटका, अमेरिकी संसद में टैरिफ का जोरदार विरोध; क्यों भड़कें हैं सांसद?

संक्षेप: प्रस्ताव का उद्देश्य उस राष्ट्रीय आपात स्थिति को समाप्त करना था, जिसे ट्रंप ने शुल्क लगाने के लिए घोषित किया है। हालांकि इस नीति को पलटने के लिए वास्तव में ट्रंप के भी समर्थन की आवश्यकता होगी जो असंभव प्रतीत होता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर करारा झटका लगा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा पर लगाए गए शुल्क को पलटने के लिए मतदान किया है। यह वाइट हाउस के एजेंडे की एक दुर्लभ लेकिन काफी हद तक प्रतीकात्मक आलोचना है। बुधवार को इस प्रस्ताव के पक्ष में 219 और इसके खिलाफ 211 मत पड़े। ऐसा संभवत: पहली बार है जब रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण वाली प्रतिनिधि सभा ने किसी महत्वपूर्ण नीति को लेकर राष्ट्रपति का विरोध किया है।

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पेश किए गए इस प्रस्ताव का उद्देश्य उस राष्ट्रीय आपात स्थिति को समाप्त करना था, जिसे ट्रंप ने शुल्क लगाने के लिए घोषित किया है। हालांकि इस नीति को पलटने के लिए ट्रंप के भी समर्थन की आवश्यकता होगी जो असंभव प्रतीत होता है। फिलहाल इस प्रस्ताव को अब अमेरिकी संसद के उच्च सदन, सीनेट के पास भेजा जाएगा।

ट्रंप का फैसला, सांसदों को झेलना पड़ रहा है विरोध गौरतलब है कि जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि शुल्क अमेरिकी व्यापार साझेदारों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए असरदार हैं, वहीं दूसरी तरफ सांसदों को अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापार युद्धों के कारण जूझ रहे कारोबारियों और इनके जेब पर पड़ने वाले असर और ऊंची कीमतों से परेशान मतदाताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है।

प्रस्ताव पेश कर क्या बोलीं डेमोक्रेटिक सांसद? प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति में डेमोक्रेटिक पार्टी के शीर्ष नेता और न्यूयॉर्क से सांसद ग्रेगरी मीक्स ने यह प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा, ''आज का मतदान सरल है, बहुत सरल। क्या आप अमेरिकी परिवारों के लिए जीवनयापन की लागत घटाने के पक्ष में वोट देंगे या एक व्यक्ति-डोनाल्ड जे. ट्रंप-के प्रति वफादारी के कारण कीमतें ऊंची बनाए रखेंगे?''