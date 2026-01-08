रूस-चीन के लिए दरवाजा खुला; वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने ऐसा क्या कहा कि ट्रंप को लग जाएगी मिर्ची

संक्षेप: वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिकी दावों की आलोचना करते हुए कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के नाम पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं और इनका असली मकसद देश के विशाल तेल भंडार पर कब्जा करना है। उन्होंने इसे उत्तरी देशों की ऊर्जा लालच करार दिया।

वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिकी दावों की आलोचना करते हुए कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के नाम पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं और इनका असली मकसद देश के विशाल तेल भंडार पर कब्जा करना है। उन्होंने इसे 'उत्तरी देशों की ऊर्जा लालच' करार दिया। वेनेजुएला की संसद को संबोधित करते हुए रोड्रिगेज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर निशाना साधा, जिसमें ट्रंप ने दावा किया था कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार से अमेरिका को पूरा सहयोग मिल रहा है और आने वाले वर्षों तक देश तथा उसके तेल भंडार पर अमेरिका का नियंत्रण रहेगा।

रोड्रिगेज ने कहा कि ये सभी बहाने हैं, क्योंकि हमेशा से खतरा बना हुआ है कि वेनेजुएला का तेल उत्तरी देशों के हवाले कर दिया जाएगा। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ऐसे ऊर्जा संबंधों के लिए खुली है जहां सभी पक्षों को लाभ हो और आर्थिक सहयोग वाणिज्यिक अनुबंधों में पारदर्शी रूप से परिभाषित हो। उन्होंने रूस और चीन जैसे अन्य देशों के साथ ऊर्जा साझेदारी के दरवाजे भी खुले रखे।

वेनेजुएला की संसद को संबोधित करते हुए रोड्रिगेज ने कहा कि वे ऐसे ऊर्जा संबंधों के लिए तैयार हैं जिनमें सभी पक्षों को लाभ हो और आर्थिक सहयोग वाणिज्यिक अनुबंधों में स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार से अमेरिका को पूरा सहयोग मिल रहा है और आने वाले वर्षों तक देश तथा उसके विशाल तेल भंडार पर अमेरिका का नियंत्रण रहेगा। ट्रंप ने कहा था कि काराकास वाशिंगटन को वह सब कुछ दे रहा है जो हमें जरूरी लगता है और अमेरिका अनिश्चित काल तक वहां राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखेगा।

रोड्रिगेज ने कहा कि हम ऊर्जा की महाशक्ति हैं, सचमुच। इससे हमें बहुत समस्याएं हुई हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उत्तरी देशों का ऊर्जा लालच हमारे देश के संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। हमने मादक पदार्थ तस्करी, लोकतंत्र और मानवाधिकारों से जुड़े सभी झूठे दावों का खंडन किया है। ये सब बहाने थे, क्योंकि हमेशा यह खतरा बना रहा कि वेनेजुएला का तेल उत्तरी देशों को सौंप दिया जाएगा।

रोड्रिगेज ने यह भी कहा कि उनकी सरकार अन्य देशों के साथ ऊर्जा साझेदारी और वाणिज्यिक समझौतों के लिए खुली है, जिसमें देश के विशाल तेल एवं गैस भंडार और अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में काम करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि हम यहां हैं, हमारा रुख पूरी तरह स्पष्ट है। वेनेजुएला ऐसे ऊर्जा संबंधों के लिए खुला है जहां सभी पक्षों को लाभ हो, जहां आर्थिक सहयोग वाणिज्यिक अनुबंधों में स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। यही हमारा रुख है, साथ ही हमारे ऊर्जा संबंधों की विविधता भी।