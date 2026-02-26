ट्रंप ने नाबालिग का किया था यौन शोषण? अमेरिकी सरकार पर इतिहास के सबसे बड़े कवर-अप के आरोप

महिला ने आरोप लगाया है कि एपस्टीन ने उसका परिचय ट्रंप से कराया था और 1980 के दशक के बीच ट्रंप ने उसका यौन शोषण किया। महिला के मुताबिक तब उसकी उम्र महज 13 से 15 साल के बीच थी।

Epstein Files: अमेरिका में एपस्टीन फाइलों को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब अमेरिकी सरकार पर एक बार फिर बड़े आरोप लग रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर इतिहास के सबसे बड़े कवर अप का आरोप लगाया है। आरोप है कि अमेरिकी सरकार ट्रंप से जुड़े काले कारनामों की फाइलें सार्वजनिक नहीं कर रही है जिनमें ट्रंप पर एक नाबालिग के यौन शोषण के आरोप लगे हैं।

हालांकि अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने इन आरोपों को खारिज किया है कि और कहा है कि वह एपस्टीन फाइल्स की समीक्षा कर रहा है ताकि यह पता लगाया जा सकें कि कहीं किसी दस्तावेज को गलत तरीके से टैग तो नहीं किया गया है।

इससे पहले न्याय विभाग ने पिछले साल पारित किए गए पारदर्शिता कानून के तहत कुख्यात सेक्स ऑफरेंडर जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी लाखों पन्नों की फाइलें सार्वजनिक की थीं। हालांकि अब सार्वजनिक प्रसारक एनपीआर की रिपोर्ट के में दावा किया गया है कि 2019 में एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़े कुछ दस्तावेज सार्वजनिक रिकॉर्ड में नहीं हैं। ट्रंप ने इन आरोपों से लगातार इनकार किया है और कहा है कि एपस्टीन फाइल्स जारी होने के बाद वह निर्दोष साबित हुए हैं।

50 से ज्यादा पन्ने गायब रिपोर्ट के मुताबिक एफबीआई एजेंटों से शिकायत करने वाली महिला से चार बार पूछताछ की गई थी और उसके आधार पर नोट्स तैयार किए गए थे। सार्वजनिक डाटाबेस में सिर्फ एक सारांश ही उपलब्ध है, जो मुख्य रूप से एपस्टीन के खिलाफ आरोपों पर केंद्रित है। बाकी तीन सारांश और उनसे जुड़े 50 से ज्यादा पन्नों के नोट्स वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हैं।

डेमोक्रेट सांसदों ने की आलोचना अमेरिका के डेमोक्रेट सांसदों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। हाउस ओवरसाइट कमिटी के डेमोक्रेट सदस्यों ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा, “यह आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा सरकारी कवर-अप है। हम जवाब मांग रहे हैं।” कमिटी के वरिष्ठ डेमोक्रेट रॉबर्ट गार्सिया ने कहा कि उन्होंने न्याय विभाग में बिना संपादित सबूत रजिस्टर देखे हैं और पाया कि एफबीआई की इंटरव्यू रिपोर्ट्स को गैरकानूनी तरीके से रोका गया है। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स अलग से जांच शुरू करेंगे और गायब दस्तावेज कांग्रेस को सौंपने की मांग करेंगे।