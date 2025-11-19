Hindustan Hindi News
यूक्रेन युद्ध में परखा NASAMS अब ताइवान का, अमेरिका ने सौदे पर लगाई मुहर; अब क्या करेगा चीन?

Wed, 19 Nov 2025 03:39 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
जापान-चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ताइवान के साथ अरबों डॉलर की हथियारों की डील की है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ताइवान को लगभग 700 मिलियन डॉलर (लगभग 58 अरब रुपये) की मिसाइल प्रणाली की बिक्री को मंजूरी दी है। यह वही मिसाइल प्रणाली है जिसका युद्ध-परीक्षण यूक्रेन में हो चुका है। यह एक सप्ताह के अंदर ताइवान को दिया जाने वाला अमेरिका का दूसरा हथियार पैकेज है, जिसकी कुल कीमत 1 अरब डॉलर के करीब पहुंच गई है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अभी तक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ही इस प्रणाली का संचालन कर रहे हैं। NASAMS (नेशनल एडवांस्ड सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम) नाम की यह मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली RTX कंपनी द्वारा बनाई जाती है और ताइवान के लिए यह पूरी तरह नया हथियार है। पिछले साल अमेरिका ने 2 अरब डॉलर के हथियार सौदे के तहत ताइवान को इसी प्रणाली की कुछ यूनिट देने की घोषणा की थी।

पेंटागन ने कहा है कि RTX को NASAMS यूनिट्स की आपूर्ति के लिए निश्चित कीमत वाला कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसका काम फरवरी 2031 तक पूरा हो जाएगा। सोमवार को जारी बयान में बताया गया कि वित्त वर्ष 2026 के लिए विदेशी सैन्य बिक्री (ताइवान) के तहत 69.89 करोड़ डॉलर की राशि तुरंत आवंटित कर दी गई है। यूक्रेन में रूसी हमलों से बचाव के लिए इस्तेमाल हो चुकी NASAMS प्रणाली वायु रक्षा क्षमता को बहुत तेजी से बढ़ाती है, और यही वजह है कि इसकी मांग दुनिया भर में बढ़ रही है।

अमेरिका का मजबूत समर्थन

ताइपे में अमेरिका के डी फैक्टो राजदूत रेमंड ग्रीन ने मंगलवार को अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम में कहा कि आज और भविष्य में भी यह पूरी तरह स्पष्ट है कि ताइवान के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता अटल है। हम इन शब्दों को अपने कार्यों से भी साबित कर रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान ताइवान के ‘ताकत से शांति’ के प्रयासों को मजबूत करने पर है, और यह सबसे साफ हमारे बढ़ते रक्षा-औद्योगिक सहयोग में दिख रहा है।

गुरुवार को ही अमेरिका ने ताइवान को 33 करोड़ डॉलर के लड़ाकू जेट पार्ट्स और अन्य विमान कल-पुर्जों की बिक्री को मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी में दोबारा सत्ता संभालने के बाद यह पहला हथियार सौदा था। ताइपे ने इसके लिए आभार जताया, जबकि बीजिंग ने कड़ी नाराजगी दिखाई।

गौरतलब है कि ये सभी हथियार सौदे ऐसे समय में हो रहे हैं जब जापान और चीन के बीच ताइवान को लेकर कूटनीतिक संकट गहराता जा रहा है। चीन ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है, जबकि ताइपे की सरकार बीजिंग के इन दावों को सिरे से खारिज करती है।

