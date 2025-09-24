US gave big jolt to Bangladesh Muhammad Yunus who chanting Pakistani tone to revive SAARC against India SAARC पर भारत के खिलाफ पाकिस्तानी राग अलाप रहे थे मोहम्मद यूनुस, US ने दिया करारा झटका, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़US gave big jolt to Bangladesh Muhammad Yunus who chanting Pakistani tone to revive SAARC against India

SAARC पर भारत के खिलाफ पाकिस्तानी राग अलाप रहे थे मोहम्मद यूनुस, US ने दिया करारा झटका

भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में सार्क की गतिविधियों का समर्थन जारी रखा है और इस संगठन से खुद को अलग नहीं किया है। भारत ने बिम्सटेक के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की कोशिश की है, जिसका पाकिस्तान सदस्य नहीं है।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 24 Sep 2025 10:39 AM
share Share
Follow Us on
SAARC पर भारत के खिलाफ पाकिस्तानी राग अलाप रहे थे मोहम्मद यूनुस, US ने दिया करारा झटका

पड़ोसी देश बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तानी राग अलापने पर अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल, मोहम्मद यूनुस ने भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर के सामने दक्षेस यानी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) की मीटिंग नहीं होने का मुद्दा उठाया था और कहा था कि 2014 के बाद से ही इस मंच की बैठक नहीं हुई है, जिसे फिर से पुनर्जीवित करने में अमेरिका मदद करे।

ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में गोर को दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र महसभा की बैठक में भाग लेने न्यूयॉर्क पहुंचे मोहम्मद यूनुस ने इससे इतर मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की थी और दक्षेस को फिर से बहाल करने पर चर्चा की थी लेकिन गोर की तरफ से इस पर कुछ भी नहीं कहा गया। यूनुस और सर्जियो गोर की बातचीत के बाद अमेरिका ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दोनों लोगों के बीच क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा हुई, लेकिन इस बयान में सार्क का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

ये भी पढ़ें:बांग्लादेश में तख्तापलट के पीछे विदेशी ताकत, शेख हसीना के वकील के बड़े दावे

पाकिस्तान के इशारे पर नाच रहा ढाका

यह बांग्लादेश के लिए झटका है, जो दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान के इशारे पर नाच रहा था। पिछले महीने भी मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार के साथ मुलाकात में ढाका में इसी तरह का राग अलापा था और कहा था कि SAARC उन दोनों देशों के लिए बेहद अहम है। यूनुस ने डार के साथ बैठक में सार्क को फिर से सक्रिय करने पर जोर दिया था। पाकिस्तान भी सार्क के मुद्दे पर इसी तरह का राग अलापता रहा है और सार्क की बैठक नहीं होने के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराता रहा है।

ये भी पढ़ें:हमें उम्मीद है कि… तुर्की ने UN में फिर अलापा कश्मीर राग, 2024 में क्यों था चुप?

SAARC का अंतिम शिखर सम्मेलन 2014 में हुआ

बता दें कि SAARC देशों की बैठक हर दो साल पर होती रही है लेकिन 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद इस्लामाबाद में उसी साल होने वाली बैठक को रद्द कर दिया गया था। इससे पहले SAARC का अंतिम शिखर सम्मेलन 2014 में काठमांडू में हुआ था। उरी हमले के बाद से भारत यह कहता रहा है कि पड़ोसी देश द्वारा सीमा पार आतंकवाद को लगातार समर्थन दिए जाने के कारण यह वार्ता अव्यवहारिक हो गई है।

ये भी पढ़ें:अपने ही लोगों पर बम गिराने से फुर्सत मिले तो..., भारत ने UN में पाक पर कसा तंज

SAARC की स्थापना 1985 में हुई, कौन-कौन सदस्य देश?

हालांकि, भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में सार्क की गतिविधियों का समर्थन जारी रखा है और इस संगठन से खुद को अलग नहीं किया है। भारत ने बिम्सटेक के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को मज़बूत करने की कोशिश की है, जिसका पाकिस्तान सदस्य नहीं है। पहलगाम हमले के कारण भी पाकिस्तान द्वारा एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी का विचार विफल हो चुका है। सार्क (SAARC) की स्थापना 1985 में हुई थी। यह दक्षिण एशिया के आठ देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें अफग़ानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका समेत कुल आठ सदस्य देश हैं।

Bangladesh India Vs Bangladesh Pakistan अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।