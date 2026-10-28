तो 96 घंटे में ईरान पर बड़ा हमला; अमेरिका तैयार लेकिन किस बात का इंतजार?
एक रिपोर्ट में दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेनाएं तैयार हैं। अमेरिकी सेनाएं बस ‘एक ऑर्डर’ पर 96 घंटे में ईरान पर बड़ा हमला कर देंगी लेकिन…
मिडिल ईस्ट में जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश मिलने के 96 घंटों के भीतर मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेनाएं ईरान पर बड़े हमले कर सकती हैं। हालांकि, ट्रंप ने इस बारे में अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आदेश मिला मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेनाएं 96 घंटों के भीतर ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर देंगी।
…तो 96 घंटों के भीतर ईरान पर बड़ा अटैक
CNN की रिपोर्ट के अनुसार, दो अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेनाएं ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान शुरू करने के लिए तैयार हैं लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आदेश जरूरी है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में पहले से इतनी अमेरिकी सेनाएं मौजूद हैं कि वे बड़े सैन्य हमले को अंजाम दे सकें। अमेरिकी राष्ट्रपति का आदेश मिलने के 96 घंटों के भीतर ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि, ट्रंप ने अभी तक तय नहीं किया है कि कोई नया हमला करना है या नहीं...
यदि ट्रंप ने आदेश दिया तो जो होगा वह बहुत बड़ा
एक अधिकारी ने कहा कि यदि राष्ट्रपति ट्रंप का आदेश आया तो अमेरिकी सेनाओं की ओर से एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होगा। सैन्य अधिकारी ऐसे अभियानों की तैयारी कर रहे हैं जो ईरान के रडार, मिसाइल लॉन्चर और अन्य सैन्य साजो सामान को छिन्न भिन्न कर दें। ये सैन्य अभियान ईरान के रडार, मिसाइल लॉन्चर और अन्य सैन्य साजो सामान को तबाह और बर्बाद करने से कहीं आगे जा सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि US सेंट्रल कमांड और पेंटागन बड़े दायरे में दुश्मन के टार्गेट को तबाह करने पर काम कर रहे हैं।
ईरान में इन टार्गेट को निशाना बना सकती हैं अमेरिकी सेनाएं
CNN के हवाले से प्रकाशित एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी सेनाएं जिन टार्गेट को तबाह करने पर काम कर रही हैं उनमें ईरान का ऊर्जा ढांचा, सैन्य ठिकाने और परमाणु सुविधाएं तक शामिल हैं। हालांकि सैन्य योजना से जुड़े मौजूदा और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों का मानना है किअभी ऐसा आदेश आने की संभावना कम है क्योंकि ट्रंप अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों के बाद तक के समय का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन नए हमलों के बारे में फैसला साल के अंत से पहले लिया जा सकता है।
…तो दो तरफा होगा पलटवार
अधिकारियों ने कहा कि कई बार देखा गया कि ट्रंप पहले ऐसे घातक अभियानों के पक्ष में दिखे लेकिन ऐन वक्त पर पीछे हट गए। पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उसका विभाग राष्ट्रपति के आदेश पर सैन्य विकल्पों को तैयार कर के उसे अंजाम देता है। उक्त रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब हूथी विद्रोही आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि यदि अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले करते हैं तो पलटवार दो तरफा होगा। इसमें ईरान और यमन के हूथी विद्रोही एक साथ जवाबी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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