हिंद महासागर में अमेरिकी सेना का प्रहार; 15000 KM पीछाकर दबोचा 'बर्था', चीन से है सीधा कनेक्शन
अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। कैरेबियन सागर से शुरू हुआ पीछा हिंद महासागर तक पहुंचा, जहां बर्था नामक तीसरा टैंकर जब्त किया गया। यह जहाज वेनेजुएला से भारी कच्चा तेल लेकर चीन जा रहा था
अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। कैरेबियन सागर से शुरू हुआ पीछा हिंद महासागर तक पहुंचा, जहां 'बर्था' नामक तीसरा टैंकर जब्त किया गया। यह जहाज वेनेजुएला से भारी कच्चा तेल लेकर चीन जा रहा था और ईरान से जुड़े अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। पेंटागन ने इसे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में तीसरी सफल जब्ती बताया है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त नीति का हिस्सा है।
पेंटागन के अनुसार, अमेरिकी सैन्य बलों ने कैरेबियन सागर से इसका पीछा करने के बाद हिंद महासागर में एक प्रतिबंधित तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। यह इस क्षेत्र में इस तरह की तीसरी घटना है। पिछले महीने कराकस में एक सैन्य छापे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़े जाने के बाद, वाशिंगटन ने उन जहाजों पर अपनी नाकाबंदी और सख्ती बढ़ा दी है जो प्रतिबंधों के दायरे में हैं और दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला से तेल लेकर आ-जा रहे हैं।
अमेरिकी रक्षा विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उसके सुरक्षा बलों ने रात भर में 'बर्था' नामक जहाज पर चढ़ाई की कार्रवाई की। इस पर ईरान से जुड़े प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) के अनुसार, कुक आइलैंड्स के ध्वज तले चलने वाला यह जहाज 'बर्था' शंघाई लेजेंडरी शिप मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से जुड़ा हुआ है और जनवरी 2020 में लगाए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत आता है।
पेंटागन ने आगे कहा कि तीन जहाज भाग रहे थे और अब तीनों को पकड़ लिया गया है। हालांकि, इसके अलावा कोई अन्य विवरण नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि 'बर्था' जहाज जनवरी की शुरुआत में वेनेजुएला के समुद्री क्षेत्र से रवाना हुआ था। यह उन जहाजों के एक काफिले का हिस्सा था जिसे अमेरिका ने लगभग पूरी तरह से जब्त कर लिया है। वेनेजुएला की सरकारी कंपनी PDVSA की शिपिंग रिपोर्ट के अनुसार, यह जहाज लगभग 19 लाख बैरल मेरेय भारी कच्चे तेल को चीन ले जा रहा था।
मरीनट्रैफिक के आंकड़ों के मुताबिक, जहाज की अंतिम AIS शिप-ट्रैकिंग स्थिति 24 फरवरी को मालदीव के तट के पास हिंद महासागर में दर्ज की गई थी। पेंटागन ने लिखा कि रात भर में अमेरिकी सेना ने इंडो-पैसिफिक कमांड (INDOPACOM) के जिम्मेदारी क्षेत्र में 'बर्था' नामक जहाज का दौरा, समुद्री अवरोधन और चढ़ाई की कार्रवाई बिना किसी घटना के पूरी की। यह जहाज राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कैरेबियन सागर में प्रतिबंधित जहाजों के लिए स्थापित संगरोध (Quarantine) का उल्लंघन कर रहा था और इससे बचने की कोशिश कर रहा था।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।