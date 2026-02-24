हिंद महासागर में अमेरिकी सेना का प्रहार; 15000 KM पीछाकर दबोचा 'बर्था', चीन से है सीधा कनेक्शन

अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। कैरेबियन सागर से शुरू हुआ पीछा हिंद महासागर तक पहुंचा, जहां बर्था नामक तीसरा टैंकर जब्त किया गया। यह जहाज वेनेजुएला से भारी कच्चा तेल लेकर चीन जा रहा था

अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। कैरेबियन सागर से शुरू हुआ पीछा हिंद महासागर तक पहुंचा, जहां 'बर्था' नामक तीसरा टैंकर जब्त किया गया। यह जहाज वेनेजुएला से भारी कच्चा तेल लेकर चीन जा रहा था और ईरान से जुड़े अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। पेंटागन ने इसे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में तीसरी सफल जब्ती बताया है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त नीति का हिस्सा है।

पेंटागन के अनुसार, अमेरिकी सैन्य बलों ने कैरेबियन सागर से इसका पीछा करने के बाद हिंद महासागर में एक प्रतिबंधित तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। यह इस क्षेत्र में इस तरह की तीसरी घटना है। पिछले महीने कराकस में एक सैन्य छापे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़े जाने के बाद, वाशिंगटन ने उन जहाजों पर अपनी नाकाबंदी और सख्ती बढ़ा दी है जो प्रतिबंधों के दायरे में हैं और दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला से तेल लेकर आ-जा रहे हैं।

अमेरिकी रक्षा विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उसके सुरक्षा बलों ने रात भर में 'बर्था' नामक जहाज पर चढ़ाई की कार्रवाई की। इस पर ईरान से जुड़े प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) के अनुसार, कुक आइलैंड्स के ध्वज तले चलने वाला यह जहाज 'बर्था' शंघाई लेजेंडरी शिप मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से जुड़ा हुआ है और जनवरी 2020 में लगाए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत आता है।

पेंटागन ने आगे कहा कि तीन जहाज भाग रहे थे और अब तीनों को पकड़ लिया गया है। हालांकि, इसके अलावा कोई अन्य विवरण नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि 'बर्था' जहाज जनवरी की शुरुआत में वेनेजुएला के समुद्री क्षेत्र से रवाना हुआ था। यह उन जहाजों के एक काफिले का हिस्सा था जिसे अमेरिका ने लगभग पूरी तरह से जब्त कर लिया है। वेनेजुएला की सरकारी कंपनी PDVSA की शिपिंग रिपोर्ट के अनुसार, यह जहाज लगभग 19 लाख बैरल मेरेय भारी कच्चे तेल को चीन ले जा रहा था।