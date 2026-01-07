अमेरिका-रूस में और बढ़ी दुश्मनी, US नेवी ने नाटकीय अंदाज में रूसी झंडा लगे तेल टैंकर पर किया कब्जा

संक्षेप: अमेरिकी सेना की यूरोपीय कमांड ने X पर एक बयान पोस्ट करके इस ऑपरेशन की पुष्टि की। बयान में कहा गया है कि न्याय विभाग, होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और रक्षा विभाग ने अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए टैंकर को ज़ब्त किया है।

वेनेजुएला पर अमेरिकी अभियान के बाद रूस और वॉशिंगटन के बीच बढ़ी तनातनी अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिकी नेवी ने करीब दो हफ्ते से ज्यादा समय तक पीछा करने के बाद उत्तरी अटलांटिक महासागर में रूस का झंडा लगे मरीनरा नामक तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। अमेरिकी नौसेना की इस कार्रवाई ने वैश्विक राजनीति में खलबली मचा दी है। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी नेवी ने यह कदम उन रिपोर्टों के बीच उठाया है जिसमें कहा गया है कि मॉस्को ने इस तेल टैंकर को एस्कॉर्ट करने के लिए अपनी पनडुब्बी और नौसैनिक बलों को वहां तैनात किया था, ताकि उसे बचाया जा सके लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

बता दें कि यह जहाज वेनेजुएला का है, जिस पर रूसी झंडा लगाया गया था और आननफानन में उसका नाम बदल दिया गया था और उसे रूसी टैंकर बना दिया गया था। अमेरिकी नौसेना की यूरोपीय कमांड ने X पर एक बयान पोस्ट करके इस ऑपरेशन की पुष्टि की। बयान में कहा गया है कि न्याय विभाग, होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और रक्षा विभाग ने अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए टैंकर को जब्त कर लिया है।

अमेरिका ने क्या कहा? बयान में कहा गया है, "यह ज़ब्ती @POTUS की उस घोषणा का समर्थन करती है जो प्रतिबंधित जहाजों को निशाना बनाती है और जो पश्चिमी गोलार्ध की सुरक्षा और स्थिरता को खतरा पहुंचाते हैं। यह ऑपरेशन DHS के घटकों द्वारा @DeptofWar के समर्थन से किया गया हैा, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए पूरे सरकारी दृष्टिकोण को दिखाता है।"

मरीनरा के आस-पास कोई रूसी जहाज़ नहीं था अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने X पर पोस्ट को फिर से शेयर करते हुए कहा, “प्रतिबंधित और अवैध वेनेज़ुएला के तेल की नाकेबंदी पूरी तरह से प्रभावी है - दुनिया में कहीं भी।” न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि जब अमेरिकी कोस्ट गार्ड रूसी झंडा लगे जहाज पर चढ़े, तो मरीनरा के आस-पास कोई रूसी जहाज़ नहीं था। इससे अमेरिकी और रूसी सेनाओं के बीच संभावित टकराव टल गया।