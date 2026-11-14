अमेरिका में ठप हो गईं विमान सेवाएं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बड़ी दिक्कत; देशभर में अफरा-तफरी
अमेरिका में फेडरल एविएशन ऐडमिनिस्ट्रेशन ने सभी विमानों को ग्राउंड करने का आदेश दे दिया है। ऐसे में पूरे देश में विमान सेवाएं ठप हो गई हैं। इसके बीछे संचार सिस्टम में तकनीकी खामी बताई गई है।
माइक्रोसॉफ्ट 365 की सेवाओं में बड़ी गड़बड़ी के बाद अब अमेरिका में विमान सेवाएं ठप हो गई हैं। यूएस फेडरल एविएशन ऐडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने पूर देश के एयरपोर्ट्स पर उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया है। बताया गया गया है कि क्षत्रीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटरों में संचार संबंधी तकनीकी खराबी की वजह से यह कदम उठाया गया है। अमेरिका के परिवहन विभाग के प्रमुख सीन डफी ने बताया है कि ट्रैफिक कंट्रोल सेंटरों में संचार संबंधी दिक्कत की वजह से ही नेशनल ग्राउंड स्टॉप जारी कर दिया गया गया। समस्या का हल निकलने के बाद फिर से विमान सेवाएं पहले ही की तरह संचालित होने लगेंगे।
रिपोर्ट के मुताबिक पहले से जो विमान हवा में हैं वे अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो विमान ग्राउंड पर हैं उन्हें उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। एक अमेरिकी पत्रकार ने बताया कि रोलिंग फ्रेक्वंसी में दिक्कत की वजह से यह कदम उठाया गया है। दरअसल जिस रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कम्युनिकेशन करत हैं, वही बुरी तरह प्रभावित हो गया है। ऐसे में विमानों को उड़ाना खतरे से खाली नहीं है। हालांकि जो नोटिस जारी किया गया है उसमें सारी बातें स्पष्ट नहीं की गई हैं। यह भी नहीं बताया गया है कि फिर से विमान सेवाएं कब शुरू होंगी।
खड़े हो गए 7 हजार से ज्यादा विमान
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 7000 से ज्यादा विमान ग्राउंड हो गए हैं। इससे पहले 2023 में इस तरह की घटना हुई थी जब पूरे देश में विमान सेवा ठप हो गई थी। हालांकि तब कुछ ही घंटों में स्थिति सामान्य हो गई। अब एटीसी में कई एआई टूल्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। जानकारों का कहना है कि इस दिक्कत के पीछे एआई भी हो सकता है। 12 नवंबर को ही एक खास टूल को एटीसी में ऐक्टिवेट किया गया है।
कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कई क्षेत्रों में संचार सेवाएं सुधार की ओर हैं। एक जानकार ने कहा है कि अगर यही समस्या अगले 6 घंटे और जारी रहती है तो इसे दूर करने में दो दिन का समय लग सकता है। इससे पहले भारत में माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सेवाओं में समस्या आे के बाद भारतीय विमानन कंपनियों को भी व्यवधान का सामना करना पड़ा। घरेलू विमानन कंपनियों इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा एयर की ईमेल के जरिये ग्राहक सहायता सेवाएं प्रभावित हुईं। इससे उन्हें यात्रियों के कुछ सवाल प्राप्त करने और उनका जवाब देने में परेशानी हुई।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें