'उसके पास बंदूक है', धक्का दिया और दबोच लिया, फिर…; इमिग्रेशन एजेंट्स की करतूत पर बवाल

अमेरिकी फेडरल एजेंट्स ने 37 वर्षीय एलेक्स जेफरी प्रेटी नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना शनिवार को हुई, जब ICE (इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट) के अधिकारी किसी ऑपरेशन के दौरान शहर में मौजूद थे। एलेक्स एक इंटेंसिव केयर यूनिट नर्स थे और वेटरन्स अफेयर्स अस्पताल में काम करते थे। पूरे घटनाक्रम का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें दिखता है कि एलेक्स प्रदर्शनकारियों के बीच फोन से वीडियो बना रहा था और ट्रैफिक को निर्देश दे रहा था। इसी दौरान एजेंट्स ने उसे पीछे से पकड़ा, धक्का दिया और जमीन पर गिराकर दबोच लिया। भीड़ में मौजूद लोगों ने विरोध किया तो एजेंट्स ने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। लगभग 8 सेकंड बाद 'उसके पास बंदूक है' की चीख सुनाई देती और एक एजेंट ने उसकी कमर के पास से हथियार निकाला। इसके तुरंत बाद एजेंट्स ने उसकी पीठ पर करीब से गोलीबारी शुरू कर दी।

वीडियो फुटेज में दिखता है कि एलेक्स को जबरन घुटनों के बल बैठाया गया और पिन किया गया, जबकि वे हाथ उठाए हुए थे और कोई बंदूक नहीं दिखा रहे थे। 5 सेकंड के भीतर ही 10 राउंड गोलियां चलीं, जिससे एलेक्स जमीन पर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। एक वीडियो में कॉफी शॉप के अंदर से और दूसरे में सड़क पर से यह भयावह दृश्य रिकॉर्ड हुआ है। भीड़ से एक व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, 'तुम लोगों ने अभी क्या किया!' वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है।