पहली बार ईरान ने US को दिए ऐसे जख्म, फाइटर जेट F-35 को बनाया निशाना; करानी पड़ी आपात लैंडिंग
यह घटना कई कारणों से बेहद अहम मानी जा रही है। यह पहली बार हो सकता है जब ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिकी विमान को निशाना बनाया हो। इस घटना से साफ संकेत मिलता है कि ईरान की वायु रक्षा क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।
ईरान युद्ध के 20वें दिन एक अहम सैन्य घटनाक्रम सामने आया है। खबर है कि ईरान ने पहली बार अमेरिकी स्टील्थ फाइटर जेट F-35 को निशाना बनाया है, जिसके बाद अमेरिकी लड़ाकू विमान की आपात लैंडिंग करानी पड़ी है। मामले से जुड़े दो सूत्रों के हवाले से CNN की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक US F-35 लड़ाकू विमान को मिडिल ईस्ट में US एयर बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। माना जा रहा है कि इस विमान पर ईरान की तरफ से हमला किया गया था। ईरान की IRGC ने भी दावा किया है कि उसने अमेरिकी फाइटर जेट को निशाना बनाया है।
US सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिन्स ने बताया कि पांचवीं पीढ़ी का यह स्टेल्थ जेट ईरान के ऊपर एक कॉम्बैट मिशन पर था, तभी उसे हिट किया गया। इसके बाद जेट की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हॉकिन्स ने कहा कि विमान सुरक्षित रूप से उतर गया और इस घटना की जांच की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि ईरानी गोलाबारी से F-35 को बड़ा नुकसान पहुँचा है।
पायलट की हालत स्थिर
हॉकिन्स ने आगे कहा, "विमान सुरक्षित रूप से उतर गया और पायलट की हालत स्थिर है।" “इस घटना की जांच चल रही है।” रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा पहली बार हुआ है, जब ईरान ने 28 फरवरी से छिड़े इस युद्ध में किसी अमेरिकी फाइटर जेट को निशाना बनाया है। इस संघर्ष में US और इजरायल, दोनों ही F-35 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं; इस विमान की कीमत 100 मिलियन डॉलर यानी 800 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा है।
क्यों है यह घटना महत्वपूर्ण?
यह घटना कई कारणों से बेहद अहम मानी जा रही है। यह पहली बार हो सकता है जब ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिकी विमान को निशाना बनाया हो। इस घटना से साफ संकेत मिलता है कि ईरान की वायु रक्षा क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यह घटना इसलिए भी अहम है क्योंकि F-35 पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। इसमें रडार से बचने की क्षमता है, बावजूद इसके यह ईरानी वायु सेना का निशाना बन गया। ऐसे उन्नत विमान को नुकसान पहुंचना एक बड़ा संकेत माना जा रहा है।
अमेरिका का दावा बनाम हकीकत
यह घटनाक्रम इसलिए भी अहम है क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया है कि ईरान युद्ध अब खत्म होने की कगार पर है और अमेरिका निर्णायक रूप से जीत रहा है क्योंकि ईरान की एयर डिफेंस पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उसी दिन ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट को ही निशाना बना दिया और उसे आपात लैंडिंग करने को मजबूर कर दिया। यह घटना अमेरिकी रक्षा मंत्री के दावों पर सवाल भी खड़े कर रही है। हालांकि इससे पहले भी खबरें आई थीं कि ईरान ने एक अमेरिकी फाइटर जेट को निशाना बनाया है लेकिन तब अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि कुवैत ने आपसी दोस्ती में जेट को टारगेट किया है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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