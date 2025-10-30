Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़US economy plunges into darkness government shutdown blocks crucial data
अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर काला बादल, सरकारी शटडाउन के कारण डेटा ‘ब्लैकआउट’; जानें

अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर काला बादल, सरकारी शटडाउन के कारण डेटा ‘ब्लैकआउट’; जानें

संक्षेप: सरकारी बंद के चलते अमेरिकी अर्थव्यवस्था को गंभीर क्षति हो रही है। करीब एक माह से चली आ रही इस बंदी ने संघीय आर्थिक आंकड़ों की आपूर्ति को पूरी तरह ठप कर दिया है, जिसके फलस्वरूप नीति-निर्माता, वित्तीय संगठन और कारोबारी मालिक फैसले लेने मेंअनिश्चितता का शिकार हो रहे हैं।

Thu, 30 Oct 2025 05:31 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सरकारी बंद के चलते अमेरिकी अर्थव्यवस्था को गंभीर क्षति हो रही है। करीब एक माह से चली आ रही इस बंदी ने संघीय आर्थिक आंकड़ों की आपूर्ति को पूरी तरह ठप कर दिया है, जिसके फलस्वरूप नीति-निर्माता, वित्तीय संगठन और कारोबारी मालिक फैसले लेने मेंअनिश्चितता का शिकार हो रहे हैं। दरअसल, सरकारी बंदी के प्रभाव से श्रमिक बल के आकार से लेकर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) तक के महत्वपूर्ण संघीय आंकड़ों का प्रकाशन रुक गया है। यह स्थिति गुरुवार तक और भी जटिल हो जाएगी, क्योंकि वाशिंगटन ने जुलाई से सितंबर की तिमाही में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की प्रगति को दर्शाने वाले जीडीपी आंकड़ों को जारी करने से इनकार कर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले से ही रोजगार, व्यापार, खुदरा विक्रय और अन्य रिपोर्टों में विलंब कर दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच गतिरोध

बता दें कि संसद में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, जहां दोनों पक्ष एक-दूसरे पर बंदी का ठीकरा फोड़ रहे हैं। इसका कोई शीघ्र समाधान नजर नहीं आ रहा, और लाखों लोगों के लिए खाद्य सहायता खतरे में पड़ चुकी है। एक्सपर्ट्स ने आगाह किया है कि बढ़ती जानकारी की कमी के कारण कारोबारों को भर्ती और निवेश में कटौती करनी पड़ सकती है। नेवी फेडरल क्रेडिट यूनियन की मुख्य अर्थशास्त्री हीथर लॉन्ग ने बताया कि वर्तमान में सरकारी आंकड़ों की जबरदस्त मांग है। हर क्षेत्र यह समझने का प्रयास कर रहा है कि क्या फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला जारी रखेगा। केंद्रीय बैंक के फैसले अर्थव्यवस्था की हालत पर टिके हैं, खासकर मुद्रास्फीति और ढीले पड़ते रोजगार बाजार पर। लॉन्ग ने एएफपी को कहा कि यह साल का वह दौर है जब ज्यादातर संस्थाएं 2026 के लिए अपने बजट को अंतिम रूप दे रही हैं।

ट्रंप के टैरिफ नीतियों से चरम पर अनिश्चितता

ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री मैथ्यू मार्टिन का अनुमान है कि कंपनियां सतर्कता बरतेंगी, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ नीतियों से इस साल अनिश्चितता चरम पर पहुंच गई है। उन्होंने एएफपी से कहा कि इसलिए व्यवसाय अपनी कुल नियुक्तियों में कटौती करेंगे, जब तक कि उन्हें ऐसे आंकड़े न मिलें जो वास्तविक मांग में उछाल या कम से कम अर्थव्यवस्था में स्थिरता का संकेत दें। उन्होंने जोड़ा कि इसी तरह, वित्तीय बाजारों से जुड़े लोग निवेश और शेयर बाजार में अपनी रणनीति तय करने के लिए आंकड़ों पर निर्भर करते हैं।

वहीं, गोल्डमैन सैक्स ने इस हफ्ते एक रिपोर्ट में बताया है कि अगर बंदी नवंबर के मध्य तक खिंचती रही तो अधिकांश विलंबित आंकड़े दिसंबर तक उपलब्ध नहीं होंगे। रिपोर्ट के अनुसार, इससे खतरा बढ़ेगा कि देरी न केवल अक्टूबर बल्कि नवंबर के आंकड़ों को भी प्रभावित कर सकती है। लॉन्ग ने चेताया कि यदि बंदी बहुत लंबी चली तो अक्टूबर का डेटा पूरी तरह नष्ट हो सकता है, क्योंकि आंकड़े संग्रहित ही नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि बंदी समाप्ति के बाद सरकारी अधिकारी आर्थिक स्थिति पर सर्वेक्षण कर सकते हैं, लेकिन यदि विलंब अधिक हो तो यह चुनौतीपूर्ण होगा।

निजी क्षेत्र के आंकड़ों पर निर्भर नीति-निर्माता

दूसरी तरफ, अर्थशास्त्री, नीति-निर्माता और व्यावसायिक नेता निजी क्षेत्र के आंकड़ों पर निर्भर हो चुके हैं, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि ये सरकारी आंकड़ों का विकल्प नहीं बन सकते, जिन्हें सही मानक कहा जाता है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की वरिष्ठ फेलो वेंडी एडेलबर्ग ने कहा कि श्रम आपूर्ति से जुड़ी घटनाओं को लेकर असाधारण अनिश्चितता है, जैसे कि अमेरिका में कितने लोग हैं और कितने नौकरी तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2025 की शुरुआत से कितने लोग देश छोड़ चुके हैं, इस पर भी व्यापक मतभेद हैं।

वेल्स फार्गो की वरिष्ठ अर्थशास्त्री सारा हाउस ने बताया कि हालिया मजबूत जीडीपी वृद्धि के बावजूद, सतह के नीचे कई तनाव के संकेत हैं, और अर्थव्यवस्था के हर हिस्से या समूह का प्रदर्शन समान रूप से मजबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि बंदी अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और अगले वेतन की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं, तो आप रेस्तरां में रात का भोजन करने से परहेज करेंगे। शायद आप यात्रा स्थगित कर दें या छोटी-मोटी आवश्यक खरीदारी टाल दें।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।