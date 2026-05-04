ईरान ने अमेरिकी नौसैनिक जहाज पर मिसाइलें दागने का किया दावा, यूएस का इनकार
सेंटकॉम ने बाद में बताया कि अमेरिका के झंडे वाले दो व्यापारी जहाज सुरक्षित रूप से इस स्ट्रेट से गुजर चुके हैं। इससे पहले ईरान की सेना ने चेतावनी दी थी कि अगर कोई विदेशी सेना इस क्षेत्र में आती है तो उस पर हमला किया जाएगा।
अमेरिका ने ईरानी मीडिया की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया कि उसकी युद्धपोत पर ईरान की मिसाइलों ने हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी नौसेना के किसी भी जहाज पर हमला नहीं हुआ है और अमेरिकी बल ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी को लागू कर रहे हैं। इससे पहले ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी ने दावा किया था कि चेतावनी के बावजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे अमेरिकी नौसैनिक जहाज पर 2 मिसाइलें दागी गईं।
सेंटकॉम ने बाद में बताया कि अमेरिका के झंडे वाले दो व्यापारी जहाज सुरक्षित रूप से इस स्ट्रेट से गुजर चुके हैं। इससे पहले ईरान की सेना ने चेतावनी दी थी कि अगर कोई विदेशी सेना इस क्षेत्र में आती है तो उस पर हमला किया जाएगा। रॉयटर्स से बातचीत में ईरानी अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी जहाज को रोकने के लिए चेतावनी के तौर पर फायरिंग की गई थी। मगर नुकसान हुआ या नहीं, यह साफ नहीं है। ईरानी मीडिया ने यह भी दावा किया कि उसने अमेरिकी और इजरायली विध्वंसक जहाजों को प्रवेश से रोक दिया।
ट्रंप ने जहाजों को छुड़ाने का किया ऐलान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि US प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत उन व्यापारिक जहाजों को छुड़ाने की कोशिश करेगा, जो ईरान की ओर से स्ट्रेट बंद किए जाने के बाद फंसे हुए हैं। उन्होंने इसे मानवीय पहल बताते हुए चेतावनी दी कि किसी भी तरह की बाधा का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। सेंटकॉम के अनुसार इस अभियान में लगभग 15,000 अमेरिकी सैनिक, गाइडेड मिसाइल विध्वंसक और 100 से अधिक विमान शामिल होंगे। इस दौरान ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रहेगी।
यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब दोनों देशों के बीच 8 अप्रैल से अस्थायी युद्धविराम लागू है और स्थायी शांति समझौते पर बातचीत चल रही है। हालांकि, ईरान के सीनियर अधिकारी ने चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका का कोई भी हस्तक्षेप युद्धविराम का उल्लंघन माना जाएगा। इस जलमार्ग के बंद होने से वैश्विक ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और करीब 2,000 जहाजों पर सवार हजारों नाविक फंसे हुए हैं। आमतौर पर दुनिया का लगभग 20% तेल और एलएनजी इसी मार्ग से गुजरता है। इसलिए इसकी स्थिति पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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