चीनी लैला को दिल दे बैठा सरकारी अधिकारी, पता चलते ही एक्शन में आई सरकार; निकाल फेंका बाहर

आज की दुनिया दो महाशक्तियों ( अमेरिका और चीन) के बीच तीखी प्रतिस्पर्धा के दो ध्रुवों में विभाजित हो चुकी है। अमेरिका खुद को सुपर पावर मानता है, जबकि चीन इस मुकाम पर कदम रखने को बेताब है। इसी वर्चस्व की होड़ में दोनों देशों के बीच टकराव चल रहा है, जहां कोई भी प्रतिद्वंद्वी के गोपनीय रहस्यों को उजागर होते देखना नहीं चाहता। यही कारण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर दोनों देश अपने नागरिकों को एक-दूसरे से निकट संबंध बनाने से सख्ती से रोकते हैं। 'हनी ट्रैप' जैसे जालों से बचाव की यह लड़ाई अब एक सनसनीखेज घटना के साथ भूचाल ला दी है।

दरअसल, चीन के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में एक अमेरिकी राजनयिक को देश से निष्कासित कर दिया। आरोप है कि उसके एक चीनी महिला के साथ कथित प्रेम संबंध थे, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) से जुड़ी हुई बताई जाती है। बता दें कि अमेरिका ने खुद अपने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए थे कि वे चीनी नागरिकों से ऐसे निजी रिश्ते न जोड़ें, जो राष्ट्रीय हितों को खतरे में डाल सकें। अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को घोषणा की कि उसने एक राजनयिक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। वजह में बताया गया कि उसने एक चीनी महिला के साथ रोमांटिक संबंध कायम किया, जो कथित तौर पर सीसीपी से जुड़ी है।

एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के अंतिम चरण में विदेश विभाग ने चीन में तैनात सभी अमेरिकी सरकारी कर्मियों, उनके परिवारों और सुरक्षा क्लीयरेंस वाले संविदाकर्मियों के लिए चीनी नागरिकों के साथ किसी भी रोमांटिक या शारीरिक संबंध पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।

विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रुबियो की जांच के बाद यह सामने आया कि राजनयिक ने सीसीपी से जुड़ी एक चीनी नागरिक के साथ अपने संबंधों को छिपाया था। इसलिए उसे विदेश सेवा से हटा दिया गया। पिगोट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विदेश मंत्री रुबियो के नेतृत्व में हम किसी भी ऐसे कर्मचारी के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएंगे, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को जोखिम में डाले।