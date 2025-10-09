US diplomat fired for relationship with woman accused of ties to Chinese Communist Party चीनी लैला को दिल दे बैठा सरकारी अधिकारी, पता चलते ही एक्शन में आई सरकार; निकाल फेंका बाहर, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़US diplomat fired for relationship with woman accused of ties to Chinese Communist Party

चीनी लैला को दिल दे बैठा सरकारी अधिकारी, पता चलते ही एक्शन में आई सरकार; निकाल फेंका बाहर

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रुबियो की जांच के बाद यह सामने आया कि राजनयिक ने सीसीपी से जुड़ी एक चीनी नागरिक के साथ अपने संबंधों को छिपाया था। इसलिए उसे विदेश सेवा से हटा दिया गया।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 08:48 PM
share Share
Follow Us on
चीनी लैला को दिल दे बैठा सरकारी अधिकारी, पता चलते ही एक्शन में आई सरकार; निकाल फेंका बाहर

आज की दुनिया दो महाशक्तियों ( अमेरिका और चीन) के बीच तीखी प्रतिस्पर्धा के दो ध्रुवों में विभाजित हो चुकी है। अमेरिका खुद को सुपर पावर मानता है, जबकि चीन इस मुकाम पर कदम रखने को बेताब है। इसी वर्चस्व की होड़ में दोनों देशों के बीच टकराव चल रहा है, जहां कोई भी प्रतिद्वंद्वी के गोपनीय रहस्यों को उजागर होते देखना नहीं चाहता। यही कारण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर दोनों देश अपने नागरिकों को एक-दूसरे से निकट संबंध बनाने से सख्ती से रोकते हैं। 'हनी ट्रैप' जैसे जालों से बचाव की यह लड़ाई अब एक सनसनीखेज घटना के साथ भूचाल ला दी है।

दरअसल, चीन के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में एक अमेरिकी राजनयिक को देश से निष्कासित कर दिया। आरोप है कि उसके एक चीनी महिला के साथ कथित प्रेम संबंध थे, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) से जुड़ी हुई बताई जाती है। बता दें कि अमेरिका ने खुद अपने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए थे कि वे चीनी नागरिकों से ऐसे निजी रिश्ते न जोड़ें, जो राष्ट्रीय हितों को खतरे में डाल सकें। अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को घोषणा की कि उसने एक राजनयिक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। वजह में बताया गया कि उसने एक चीनी महिला के साथ रोमांटिक संबंध कायम किया, जो कथित तौर पर सीसीपी से जुड़ी है।

एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के अंतिम चरण में विदेश विभाग ने चीन में तैनात सभी अमेरिकी सरकारी कर्मियों, उनके परिवारों और सुरक्षा क्लीयरेंस वाले संविदाकर्मियों के लिए चीनी नागरिकों के साथ किसी भी रोमांटिक या शारीरिक संबंध पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।

विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रुबियो की जांच के बाद यह सामने आया कि राजनयिक ने सीसीपी से जुड़ी एक चीनी नागरिक के साथ अपने संबंधों को छिपाया था। इसलिए उसे विदेश सेवा से हटा दिया गया। पिगोट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विदेश मंत्री रुबियो के नेतृत्व में हम किसी भी ऐसे कर्मचारी के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएंगे, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को जोखिम में डाले।

हालांकि बयान में राजनयिक का नाम गुप्त रखा गया, लेकिन दक्षिणपंथी कार्यकर्ता जेम्स ओ कीफ द्वारा ऑनलाइन शेयर किए गए एक वीडियो में राजनयिक और उसकी चीनी साथी स्पष्ट नजर आ रही हैं।

China News International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।