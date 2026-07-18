अमेरिका ने नष्ट्र किया ईरान का बेहद अहम सर्विलांस टॉवर, भारत से क्या कनेक्शन
अमेरिका ने कहा है कि उसने बीते दिनों ईरान के दक्षिण-पूर्वी तट पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) के एक सर्विलांस टावर को नष्ट कर दिया है। अमेरिका ने इस हमले का फुटेज भी जारी किया है।
अमेरिका ने कहा है कि उसने बीते दिनों ईरान के दक्षिण-पूर्वी तट पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) के एक सर्विलांस टावर को नष्ट कर दिया है। अमेरिका ने इस हमले का फुटेज भी जारी किया है। यह कदम होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की पकड़ को सैन्य रूप से कमजोर करने के उसके अभियान का हिस्सा है। अमेरिका के सेंट्रल कमान (सेंटकॉम) सोशल मीडिया एक पर कहा कि अमेरिकी सेना ने चाबहार बंदरगाह शहर में ‘चाबहार शहीद कलंतरी पोर्ट’ सर्विलांस टावर को निशाना बनाया। बता दें कि चाबहार प्रोजेक्ट में कभी भारत भी ईरान का सहयोगी रह चुका है।
कब अंजाम दिया मिशन
सेंटकॉम ने कहाकि 16 जुलाई को अमेरिकी सेना ने सफलतापूर्वक ‘चाबहार शहीद कलंतरी पोर्ट’ सर्विलांस टावर को नष्ट कर दिया। यह टावर ईरान के ओमान की खाड़ी के तट पर बने समुद्री निगरानी नेटवर्क का हिस्सा था, जिसका इस्तेमाल दशकों से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर नज़र रखने और उन्हें निशाना बनाने के लिए किया जा रहा था। अमेरिकी सेना ने कहा कि टावर के नष्ट होने से आईआरजीसी की उस क्षमता में कमी आएगी, जिससे वह इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों की निगरानी और समन्वय करता था।
क्षमता कम होने का दावा
सेंटकॉम ने कहाकि टावर के नष्ट होने से निर्दोष नागरिक क्रू सदस्यों पर हमलों का समन्वय करने की आईआरजीसी की क्षमता सीधे तौर पर कम हो जाती है। सेंटकॉम ने कहकि इसके अलावा, यह हमला सभी जहाजों के लिए क्षेत्रीय जल में नेविगेशन की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, सिवाय उन जहाजों के जो ईरान के खिलाफ चल रही अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे हैं। सेंटकॉम के अनुसार, यह केंद्र ईरान के ओमान की खाड़ी तट पर बने व्यापक समुद्री निगरानी नेटवर्क का हिस्सा था, जिसका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर नज़र रखने के लिए किया जाता था।
यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका इस रणनीतिक शिपिंग लेन पर अपना प्रभाव मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहा है। यह इलाका दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का केंद्र रहा है और वैश्विक ऊर्जा शिपमेंट के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक बना हुआ है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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