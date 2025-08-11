US ने बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को घोषित किया आतंकी संगठन, पाक आर्मी की नाक में कर रखा है दम

अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इस बात की जानकारी अमेरिकी विदेश विभाग ने दी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के दक्षिणी प्रांत में एक्टिव थी। यह संगठन पिछले कई दशकों से आजाद बलूचिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहा था। इसने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। इसे मजीद ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता था। गौरतलब है कि साल 2019 में बीएएलए को नामित वैश्विक आतंकी संगठन (एसडीजीटी) में जोड़ा गया था।



अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी लेटर के मुताबिक यह कदम दिखाता है कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से लड़ रहा है। आतंकी संगठन घोषित किया जाना एक बेहद अहम कदम है। इससे आतंकी गतिविधियों को मिलने वाले समर्थन में भी कमी आती है।