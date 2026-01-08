Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़US deploys heavily armed military aircraft in Britain
अमेरिका ने अब ब्रिटेन में उतारे भारी हथियारों से लैस दर्जनों सैन्य विमान, कहां हमले की तैयारी?

संक्षेप:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते कुछ दिनों में ईरान, ग्रीनलैंड, कोलंबिया, नाइजीरिया समेत कई अन्य देशों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी है, जिसके बाद सैन्य विमानों की तैनाती ने तनाव को और बढ़ा दिया है।

Jan 08, 2026 10:39 am IST
बीते दिनों वेनेजुएला पर अचानक हमला करने के बाद अब अमेरिका यूरोप में संभावित रूप से नई साजिश रच रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते कुछ दिनों में भारी हथियारों से लैस दर्जनों अमेरिकी सैन्य विमान ब्रिटेन में उतरे हैं। अमेरिका के इस कदम को लेकर तनाव और बढ़ गया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका का अगला निशाना कौन होगा।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 14 C-17 ग्लोबमास्टर III कार्गो विमान के अलावा 2 AC-130J घोस्ट राइडर गनशिप्स को ब्रिटेन के रॉयल एयर फोर्स (RAF) के फैयरफोर्ड (ग्लॉसेस्टरशायर), मिल्डेनहॉल और लेकनहेथ (सफोल्क) में उतारा गया है। बता दें कि C-17 ग्लोबमास्टर लंबी दूरी के एयरलिफ्ट मिशनों के लिए इस्तेमाल होने वाला बड़ा युद्धवाहक विमान है। वहीं AC-130J गनशिप में तोपें, बम और मिसाइलें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं।

अमेरिका की बड़ी तैयारी

इसके अलावा ब्रिटेन के हेंगरों में कम से कम पांच MH-60M ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक MH-47G चिनूक हेलीकॉप्टर भी देखे गए हैं। इन हेलीकोप्टरों का इस्तेमाल विशेष अभियान के दौरान लॉजिस्टिक्स के लिए किया जाता है। इस बीच मंगलवार को एक अमेरिकी KC-135R स्ट्रैटोटैंकर रिफ्यूलिंग विमान भी मिल्डेनहॉल में उतरा, जो कि लंबी उड़ानों के लिए ईंधन भरने की क्षमता रखता है।

बड़ी कार्रवाई की आशंका इसीलिए भी जताई जा रही है कि क्योंकि जॉर्जिया के हंटर आर्मी एयरफील्ड और केंटकी के फोर्ट कैंपबेल से भी कुछ विमानों ने उड़ान भरी है। यह रेजिमेंट ‘नाइट स्टॉकर्स’ के नाम से जाना जाता है और वेनेजुएला पर हमले और मादुरो को पकड़ने के मिशन में इस रेजिमेंट ने अहम भूमिका निभाई थी।

ट्रंप की धमकी

गौरतलब है कि अमेरिका ने बीते शनिवार को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं बीते कुछ दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान, ग्रीनलैंड, कोलंबिया, नाइजीरिया समेत कई अन्य देशों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी है, जिसके बाद सैन्य विमानों की तैनाती ने चिंताएं और बढ़ा दी हैं।

ब्रिटेन ने क्या कहा?

ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय (MoD) ने कहा है कि वे अन्य देशों की ऑपरेशनल गतिविधियों पर टिप्पणी नहीं करते। हालांकि यह भी कहा गया है कि अमेरिका ब्रिटेन का प्रमुख रक्षा और सुरक्षा साझेदार है और दोनों देशों के बीच गहरे रक्षा संबंध हैं।

