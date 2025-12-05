Hindustan Hindi News
अपने ही सैनिकों को खतरे में डाल बैठे US के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, पेंटागन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

संक्षेप:

पेंटागन महानिरीक्ष की रिपोर्ट में कहा गया है कि पीट हेगसेथ ने हूतियों पर हमले को लेकर निजी फोन से जानकारी देकर अपने ही सैनिकों को खतरे में डाल दिया था। रिपोर्ट में कहा गया कि इस तरह से योजना का विवरण पेश कर देना पेंटागन के नियमों का उल्लंघन है।

Dec 05, 2025 09:50 am IST
अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने यमन में हूती विद्रोहियों पर होने वाले सैन्य हमले से संबंधित संवेदनशील योजनाएं अपने निजी फोन से साझा करके अमेरिकी सैनिकों को जोखिम में डाल दिया। पेंटागन के महानिरीक्षक की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय में अनुमोदित नहीं किए गए मैसेजिंग ऐप और उपकरणों के उपयोग की भी आलोचना की गई है।

निरीक्षक ने पाया कि हेगसेथ के पास ‘सिग्नल चैट’ नामक मैसेजिंग ऐप में साझा की गई जानकारी को ‘डी-क्लासिफाई’ यानी गोपनीय श्रेणी से हटाने का अधिकार था। रिपोर्ट में कहा गया है कि हूती विद्रोहियों पर होने वाले हमले का संवेदनशील विवरण जारी करना, पेंटागन के आंतरिक नियमों का उल्लंघन है। इससे अभियान में शामिल सदस्यों या उनके मिशन को खतरा हो सकता था।

रिपोर्ट के अनुसार, हेगसेथ द्वारा साझा की गई जानकारी में अमेरिकी विमानों के उड़ान समय और संख्या जैसे विवरण थे, जिसने परिचालनीय सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा किया। रिपोर्ट के अनुसार इसके परिणामस्वरूप अमेरिकी अभियान विफल हो सकता था और अमेरिकी पायलटों को संभावित नुकसान पहुंचने की आशंका थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि यह जानकारी दुश्मनों के हाथ लग जाती, तो हूती सुरक्षा बल अमेरिकी हमलों से बचने के लिए अपने लड़ाकों और संसाधनों को नए सिरे से तैनात कर सकते थे। हेगसेथ ने इस रिपोर्ट के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि "कोई गोपनीय जानकारी नहीं थी। पूरी तरह निर्दोष हूं। बात खत्म।"

हालांकि, डेमोक्रेटिक सांसदों ने हेगसेथ के कार्यों को "लापरवाही भरा" बताया है और कहा है कि अगर किसी निचले स्तर के सैन्य अधिकारी ने ऐसा किया होता, तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता या कड़ी सजा दी जाती। महानिरीक्षक कार्यालय ने सूचना सुरक्षा को लेकर रक्षा विभाग के कर्मचारियों को बेहतर प्रशिक्षण देने की सिफारिश की है।

अमेरिका ने समंदर में बोट को बनाया निशान, 4 की मौत

अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने पूर्वी प्रशांत महासागर में एक और बोट को निशाना बनाया है। अमेरिका के मुताबिक यह बोट ड्रग्स ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल हो रही थी और अमेरिकी स्ट्राइक में इस बोट में सवार चार लोग मारे गए हैं। 4 दिसंबर को जारी किए गए आदेश में वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने कहा था कि समुद्र में दिखाई देने वाली संदिग्ध नौकाओं के बारे में तुरंत पता लगाया जाए। किसी भी आतंकी या फिर समग्लिंग की गतिविधि की पुष्टि होते ही उसपर स्ट्राइक कर दिया जाए।

खुफिया एजेंसियों ने पूर्वी प्रशांत में संदिग्ध बोट के बारे में जानकारी दी थी। इस बोट में चार तस्कर भी सवार थे।ऑपरेशन सदर्न स्पेयर के तहत बोट पर हमला कर दिया गया। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद इसी साल कम से कम 20 स्ट्राइक में 80 तस्कर मारे गए हैं। अमेरिकी सेना कैरीबियन और पसिफिक रीजन में तस्करों को निशाना बनाती है। 2 सितंबर को पहली बार अमेरिकी सेना ने इस तरह की बोट को निशाना बनाया था। इसमें कम से कम 11 लोगों के मरने का दावा किया गया था।

अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं।
Donald Trump

