अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगसेथ को कुर्सी जाने का डर? महाभियोग की धमकी से भड़के, सुनाई खरी-खोटी
अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने उन पर महाभियोग चलाने की कोशिशों का विरोध किया है। उन्होंने इसे राजनीतिक तमाशा बताया और कहा कि आलोचक एक सही सैन्य कार्रवाई के लिए अमेरिकी सेना को निशाना बना रहे हैं।
अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने उन पर महाभियोग चलाने की कोशिशों का जोरदार विरोध किया है। उन्होंने साफ कहा कि यह कोशिश अमेरिका के दुश्मनों को गलत संदेश भेजती है। हेगसेथ ने इस पूरे कदम को 'राजनीतिक तमाशा' करार दिया और आरोप लगाया कि उनके आलोचक एक सही और सफल सैन्य कार्रवाई के लिए अमेरिकी सेना और उसके नेतृत्व को निशाना बना रहे हैं। हेगसेथ ने कहा कि महाभियोग का खतरा किसी गंभीर अपराध, गलत काम, देशद्रोह या रिश्वतखोरी जैसे आरोपों की वजह से नहीं है। बल्कि यह सिर्फ राजनीतिक मतभेदों के कारण उठाया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर उन्हें हटाया जाता है तो इसका संदेश दुनिया के दुश्मनों तक यह जाएगा कि अमेरिका अपने सैनिकों और लीडर्स को एक सही सैन्य ऑपरेशन के लिए सजा दे रहा है।
रक्षा मंत्री ने खुद का किया बचाव
अपने काम का बचाव करते हुए हेगसेथ ने तर्क दिया कि अमेरिकी इतिहास में कभी भी किसी युद्ध सचिव या रक्षा सचिव पर कानूनी सैन्य कार्रवाई करने के लिए महाभियोग नहीं चलाया गया। उन्होंने पिछले कई राष्ट्रपतियों के समय हुई सैन्य कार्रवाइयों का जिक्र किया। इनमें शामिल हैं....
- राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के समय लेबनान में किए गए ऑपरेशन
- बिल क्लिंटन के समय कोसोवो में की गई सैन्य कार्रवाई
- बराक ओबामा के समय इराक और सीरिया में हुए ऑपरेशन
- जो बाइडेन के कार्यकाल में उसी इलाके में की गई सैन्य कार्रवाइयां
हेगसेथ का कहना है कि ये सभी कार्रवाइयां कानूनी थीं और उन पर कभी महाभियोग की कोशिश नहीं हुई।
हेगसेथ के निशाने पर थॉमस मैसी
हेगसेथ ने केंटकी के रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मैसी कांग्रेस में अपने आखिरी दिनों का इस्तेमाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सेना को टारगेट करने में कर रहे हैं। हेगसेथ ने इसे अहंकार और नाराजगी से निकला निजी हमला बताया। उन्होंने कहा कि यह एक राजनीतिक तमाशा है। यह अहंकार और नाराजगी से प्रेरित एक निजी घोषणापत्र है। यह एक स्वांग है और स्टंट है, और हर कोई यह जानता है।
ट्रंप का पूरा समर्थन
बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को हेगसेथ का खुला समर्थन किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी रक्षा मंत्री को अपनी सेवा के लिए A+++ मिला है। साथ ही उन्होंने थॉमस मैसी को 'टोटल लूजर' यानी पूरी तरह हारा हुआ व्यक्ति बताया। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि पीट हेगसेथ को एक नाराज, गुस्सैल, हारे हुए पूर्व कांग्रेसी थॉमस मैसी के खिलाफ अपना बचाव करने के लिए ‘A’ प्लस, प्लस, प्लस मिला है। मैसी एक टोटल लूजर है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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