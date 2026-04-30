बीवी के कपड़ों से लेकर युद्ध के खर्चे, हर तरफ से घिरे अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगसेथ; क्यों हो रही सवालों की बौछार?

अमेरिकी रक्षा मंत्री से बुधवार को रक्षा कमिटी के सामने हुई सुनवाई में पेश होना पड़ा। इस दौरान उनसे ईरान युद्ध में हो रहे खर्चों को लेकर दनादन सवाल पूछे गए। वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी की एक ड्रेस चर्चा में आ गई है।

अमेरिकी रक्षा मंत्री इन दिनों बुरी मुसीबत में फंस गए हैं। पिछले 2 महीने से चल रहे ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका का खजाना खाली हो रहा है और इन सब का दोष रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के माथे ही मढ़ा जा रहा है। बुधवार को अमेरिकी संसद की रक्षा कमिटी की एक सुनवाई हुई जिसमें हेगसेथ पर कड़े सवालों की बौछार हुई। दूसरी तरह अमेरिका के लोगों में भी गुस्सा है और युद्ध के आलोचक अमेरिकी उन्हें ‘वॉर क्रिनमिल’ कहकर संबोधित कर रहे हैं। इन सबके बीच अब उनकी पत्नी का एक ड्रेस भी विवादों में घिर गया है।

रक्षा कमिटी की हालिया बैठक में हेगसेथ ने ईरान जंग में अमेरिका के 25 बिलियन डॉलर के खर्च को सही ठहराने की कोशिश की। अमेरिकी कांग्रेस की इस कड़ी सुनवाई में हेगसेथ ने इस बात से इनकार किया कि ईरान के साथ युद्ध एक दलदल है। सुनवाई के दौरान हेगसेथ कई बार अपना आपा भी खो बैठे और कहा कि जो भी लोग इस ऑपरेशन की आलोचना कर रहे हैं वो US के लिए ईरान से भी बड़ा खतरा हैं।

सुनवाई में क्या हुआ बुधवार को हुई इस सुनवाई में पेंटागन के मुख्य वित्तीय अधिकारी ने कमेटी को बताया कि ईरान के साथ हालिया युद्ध की अनुमानित लागत अब 25 बिलियन डॉलर हो गई है, जो अभी और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इनमें से ज्यादातर हिस्सा हथियारों पर ही खर्च हुआ है। इस पर हेगसेथ ने कहा कि ईरान के खिलाफ यह युद्ध अमेरिकी लोगों की सुरक्षा के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, और अमेरिकी सरकार को इस कोशिश पर गर्व है। हालांकि जब एक तरफ हेगसेथ कैपिटल हिल के अंदर अपना पक्ष रख रहे थे, तब हॉल के बाहर जोरदार प्रदर्शन हो रहे थे। यहां लोग हेगसेथ को वॉर क्रिनमिल बताते हुए नारे लगा रहे थे।