बीवी के कपड़ों से लेकर युद्ध के खर्चे, हर तरफ से घिरे अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगसेथ; क्यों हो रही सवालों की बौछार?
अमेरिकी रक्षा मंत्री से बुधवार को रक्षा कमिटी के सामने हुई सुनवाई में पेश होना पड़ा। इस दौरान उनसे ईरान युद्ध में हो रहे खर्चों को लेकर दनादन सवाल पूछे गए। वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी की एक ड्रेस चर्चा में आ गई है।
अमेरिकी रक्षा मंत्री इन दिनों बुरी मुसीबत में फंस गए हैं। पिछले 2 महीने से चल रहे ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका का खजाना खाली हो रहा है और इन सब का दोष रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के माथे ही मढ़ा जा रहा है। बुधवार को अमेरिकी संसद की रक्षा कमिटी की एक सुनवाई हुई जिसमें हेगसेथ पर कड़े सवालों की बौछार हुई। दूसरी तरह अमेरिका के लोगों में भी गुस्सा है और युद्ध के आलोचक अमेरिकी उन्हें ‘वॉर क्रिनमिल’ कहकर संबोधित कर रहे हैं। इन सबके बीच अब उनकी पत्नी का एक ड्रेस भी विवादों में घिर गया है।
रक्षा कमिटी की हालिया बैठक में हेगसेथ ने ईरान जंग में अमेरिका के 25 बिलियन डॉलर के खर्च को सही ठहराने की कोशिश की। अमेरिकी कांग्रेस की इस कड़ी सुनवाई में हेगसेथ ने इस बात से इनकार किया कि ईरान के साथ युद्ध एक दलदल है। सुनवाई के दौरान हेगसेथ कई बार अपना आपा भी खो बैठे और कहा कि जो भी लोग इस ऑपरेशन की आलोचना कर रहे हैं वो US के लिए ईरान से भी बड़ा खतरा हैं।
सुनवाई में क्या हुआ
बुधवार को हुई इस सुनवाई में पेंटागन के मुख्य वित्तीय अधिकारी ने कमेटी को बताया कि ईरान के साथ हालिया युद्ध की अनुमानित लागत अब 25 बिलियन डॉलर हो गई है, जो अभी और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इनमें से ज्यादातर हिस्सा हथियारों पर ही खर्च हुआ है। इस पर हेगसेथ ने कहा कि ईरान के खिलाफ यह युद्ध अमेरिकी लोगों की सुरक्षा के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, और अमेरिकी सरकार को इस कोशिश पर गर्व है। हालांकि जब एक तरफ हेगसेथ कैपिटल हिल के अंदर अपना पक्ष रख रहे थे, तब हॉल के बाहर जोरदार प्रदर्शन हो रहे थे। यहां लोग हेगसेथ को वॉर क्रिनमिल बताते हुए नारे लगा रहे थे।
पत्नी के ड्रेस पर बवाल
हेगसेथ की पत्नी की एक ड्रेस पर भी बवाल हो रहा है। वाइट हाउस के एक कार्यक्रम में उनकी पत्नी जेनिफर रॉशे ने जो ड्रेस पहनी, उसे लेकर हंगामा हुआ है कि वह ड्रेस चीन से मंगाई गई है। कार्यक्रम के बाद उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो गईं और सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि उनकी ड्रेस चीनी फैशन प्लेटफॉर्म शीन या टेमु से खरीदी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रेस की कीमत करीब 40 से 60 डॉलर है। दरअसल विवाद इसीलिए हो रहा है क्योंकि आलोचकों का कहना है कि ऐसे समय में, जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव बना हुआ है और सरकार अमेरिका फर्स्ट की बात करती है तब सरकारी अधिकारी खुद चीन से कपड़े क्यों मंगा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें
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