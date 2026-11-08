ईसाइयों की जगह हिंदुओं को…अमेरिका में दिवाली उत्सव में हिंदू विरोधी प्रदर्शन; अब इस सांसद ने खूब सुनाया

अमेरिकी कांग्रेसवुमन प्रमिला जयपाल ने शनिवार को कट्टर दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट जेक लैंग की निंदा की है। लैंग और उनके साथियों ने सिएटल में हो रहे दिवाली कार्यक्रम में कथित रूप से बाधा डाली थी

अमेरिका के सिएटल शहर में हो रहे दिवाली उत्सव के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कट्टर दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट जेक लैंग और उनके साथी 'ईसाइयों की जगह हिंदुओं को लाना बंद करो' और 'सभी डॉट हेड्स को देश से निकालो' जैसे नारे लिखे तख्ते लेकर कार्यक्रम में घुस आए और वहां शांति से मनाए जा रहे त्योहार में बाधा डाली। इस हिंदू-विरोधी और नस्लभेदी प्रदर्शन की कड़ी निंदा करते हुए अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल ने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दिवाली एक महत्वपूर्ण त्योहार है और भारतीय-अमेरिकी समुदाय को इसे बिना किसी डर के मनाने का पूरा अधिकार है। जयपाल ने साफ शब्दों में कहा कि इस नफरत भरे और घटिया प्रदर्शन की न तो सिएटल में जगह है और न ही अमेरिका में।

जयपाल ने एक्स पर क्या लिखा? बता दें कि प्रमिला जयपाल ने हाल ही में वाशिंगटन राज्य के 7वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए दोबारा चुनाव जीता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना से जुड़े एक वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह प्रदर्शन नस्लभेदी और घटिया था। उन्होंने कहा कि भारतीय-अमेरिकी समुदाय को बिना किसी डर या धमकी के अपने त्योहार मनाने का पूरा अधिकार है।

जयपाल ने लिखा कि मुझे इस घटिया और नस्लभेदी प्रदर्शन से बहुत नफरत है। दिवाली एक जरूरी और महत्वपूर्ण छुट्टी है और हमारी कम्युनिटी को इसे मनाने में सुरक्षित महसूस करना चाहिए। इस नफरत भरे प्रदर्शन की हमारे शहर या इस देश में कोई जगह नहीं है।

सिएटल दिवाली कार्यक्रम में क्या-क्या हुआ? सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि जेक लैंग और उनके कुछ साथी हिंदू-विरोधी नारे लिखे प्लेकार्ड लेकर दिवाली कार्यक्रम में घुस आए। कार्यक्रम में बच्चे भी प्रस्तुति दे रहे थे और परिवारों के साथ लोग त्योहार मना रहे थे। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उनका विरोध किया। कुछ लोगों ने प्रदर्शनकारियों का सामना किया और उन्हें कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलने के लिए कहा। वीडियो में कुछ लोगों को प्रदर्शनकारियों को धकेलते और हटाते हुए भी देखा जा सकता है।

लैंग ने बाद में दावा किया कि कार्यक्रम में आए लोगों, खासकर एंटीफा और हिंदुओं ने उन पर और उनके साथियों पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुओं ने डेमोक्रेट्स को टेक्सास राज्य को नीला (ब्लू) बनाने में मदद की है। लैंग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सिएटल दिवाली फेस्टिवल में दर्जनों एंटीफा और हिंदुओं ने हम पर हमला किया! मुझे लगता है कि उन्हें हमारा ‘सभी डॉट हेड्स को देश से निकालो’ वाला साइन पसंद नहीं आया! हिंदुओं ने टेक्सास ब्लू का मजाक उड़ाया।

कार्यक्रम के बाहर बोलते हुए लैंग ने अपने प्रदर्शन का बचाव किया। उन्होंने कहा कि वे अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। लैंग के अनुसार कि हम टेक्सास और वाशिंगटन राज्य में ईसाइयों की जगह हिंदुओं को लाने के खिलाफ अपना फर्स्ट अमेंडमेंट दिखा रहे थे और कुछ भारतीय और गोरे लिबरल्स हम पर टूट पड़े और हम पर हमला कर दिया... उन्होंने मुझे मारा। उन्होंने मेरा झंडा तोड़ दिया... अमेरिका में यही हो रहा है।

भारतीय-अमेरिकी समुदाय और संगठनों की प्रतिक्रिया भारतीय-अमेरिकी बिजनेसमैन अजय जैन भूतोरिया ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे नफरत और कट्टरता का काम बताया। भूतोरिया ने कहा कि हिंदुओं और भारतीय इमिग्रेंट्स को निशाना बनाने वाली नस्लीय गालियों और साजिश वाली बातों की अमेरिका में कोई जगह नहीं है। उन्होंने लिखा कि बहुत ही घटिया। जेक लैंग और थॉमस एलन का सिएटल में शांतिपूर्ण दिवाली सेलिब्रेशन में घुसना, जिस पर लिखा था ‘सभी डॉट हेड्स को देश से निकालो’ और ‘ईसाइयों की जगह हिंदू लोगों को लाना बंद करो’ यह पूरी तरह से नफरत और कट्टरता है। दिवाली रोशनी, परिवार और खुशी का त्योहार है, धमकी का नहीं। हिंदू अमेरिकियों और भारतीय इमिग्रेंट्स को नस्लभेदी गालियों और साजिश वाली बातों से टारगेट करने की इस देश में कोई जगह नहीं है। हम इस नस्लवाद के खिलाफ हैं और हर अमेरिकी के अपनी विरासत को आजादी से मनाने के अधिकार के लिए खड़े हैं।

कोएलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका (CoHNA) ने भी एक कम्युनिटी अलर्ट जारी किया है। उन्होंने सिएटल और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से दिवाली मनाने के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। संगठन ने इस घटना को 'हिंदूफोबिक कट्टरता' का उदाहरण बताया। CoHNA के अनुसार, एक्टिविस्ट जेक लैंग और थॉमस एलन ने एक हिंदू दिवाली सेलिब्रेशन में रुकावट डाली, जहां बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। प्रोटेस्ट करने वाले लोग 'सभी डोथेड्स को डिपोर्ट करो' और 'ईसाइयों की जगह हिंदू लोगों को लाना बंद करो' जैसे स्लोगन लिखे प्लेकार्ड लिए हुए थे।

CoHNA ने बताया कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच-बचाव किया और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। घटना की निंदा करते हुए संगठन ने समुदाय के लोगों से सतर्क रहने की अपील की और चेतावनी दी कि ये कार्यकर्ता दूसरे दिवाली समारोहों में भी रुकावट डालने की योजना की घोषणा कर चुके हैं।