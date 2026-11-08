ईसाइयों की जगह हिंदुओं को…अमेरिका में दिवाली उत्सव में हिंदू विरोधी प्रदर्शन; अब इस सांसद ने खूब सुनाया
अमेरिकी कांग्रेसवुमन प्रमिला जयपाल ने शनिवार को कट्टर दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट जेक लैंग की निंदा की है। लैंग और उनके साथियों ने सिएटल में हो रहे दिवाली कार्यक्रम में कथित रूप से बाधा डाली थी
अमेरिका के सिएटल शहर में हो रहे दिवाली उत्सव के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कट्टर दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट जेक लैंग और उनके साथी 'ईसाइयों की जगह हिंदुओं को लाना बंद करो' और 'सभी डॉट हेड्स को देश से निकालो' जैसे नारे लिखे तख्ते लेकर कार्यक्रम में घुस आए और वहां शांति से मनाए जा रहे त्योहार में बाधा डाली। इस हिंदू-विरोधी और नस्लभेदी प्रदर्शन की कड़ी निंदा करते हुए अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल ने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दिवाली एक महत्वपूर्ण त्योहार है और भारतीय-अमेरिकी समुदाय को इसे बिना किसी डर के मनाने का पूरा अधिकार है। जयपाल ने साफ शब्दों में कहा कि इस नफरत भरे और घटिया प्रदर्शन की न तो सिएटल में जगह है और न ही अमेरिका में।
जयपाल ने एक्स पर क्या लिखा?
बता दें कि प्रमिला जयपाल ने हाल ही में वाशिंगटन राज्य के 7वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए दोबारा चुनाव जीता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना से जुड़े एक वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह प्रदर्शन नस्लभेदी और घटिया था। उन्होंने कहा कि भारतीय-अमेरिकी समुदाय को बिना किसी डर या धमकी के अपने त्योहार मनाने का पूरा अधिकार है।
जयपाल ने लिखा कि मुझे इस घटिया और नस्लभेदी प्रदर्शन से बहुत नफरत है। दिवाली एक जरूरी और महत्वपूर्ण छुट्टी है और हमारी कम्युनिटी को इसे मनाने में सुरक्षित महसूस करना चाहिए। इस नफरत भरे प्रदर्शन की हमारे शहर या इस देश में कोई जगह नहीं है।
सिएटल दिवाली कार्यक्रम में क्या-क्या हुआ?
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि जेक लैंग और उनके कुछ साथी हिंदू-विरोधी नारे लिखे प्लेकार्ड लेकर दिवाली कार्यक्रम में घुस आए। कार्यक्रम में बच्चे भी प्रस्तुति दे रहे थे और परिवारों के साथ लोग त्योहार मना रहे थे। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उनका विरोध किया। कुछ लोगों ने प्रदर्शनकारियों का सामना किया और उन्हें कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलने के लिए कहा। वीडियो में कुछ लोगों को प्रदर्शनकारियों को धकेलते और हटाते हुए भी देखा जा सकता है।
लैंग ने बाद में दावा किया कि कार्यक्रम में आए लोगों, खासकर एंटीफा और हिंदुओं ने उन पर और उनके साथियों पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुओं ने डेमोक्रेट्स को टेक्सास राज्य को नीला (ब्लू) बनाने में मदद की है। लैंग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सिएटल दिवाली फेस्टिवल में दर्जनों एंटीफा और हिंदुओं ने हम पर हमला किया! मुझे लगता है कि उन्हें हमारा ‘सभी डॉट हेड्स को देश से निकालो’ वाला साइन पसंद नहीं आया! हिंदुओं ने टेक्सास ब्लू का मजाक उड़ाया।
कार्यक्रम के बाहर बोलते हुए लैंग ने अपने प्रदर्शन का बचाव किया। उन्होंने कहा कि वे अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। लैंग के अनुसार कि हम टेक्सास और वाशिंगटन राज्य में ईसाइयों की जगह हिंदुओं को लाने के खिलाफ अपना फर्स्ट अमेंडमेंट दिखा रहे थे और कुछ भारतीय और गोरे लिबरल्स हम पर टूट पड़े और हम पर हमला कर दिया... उन्होंने मुझे मारा। उन्होंने मेरा झंडा तोड़ दिया... अमेरिका में यही हो रहा है।
भारतीय-अमेरिकी समुदाय और संगठनों की प्रतिक्रिया
भारतीय-अमेरिकी बिजनेसमैन अजय जैन भूतोरिया ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे नफरत और कट्टरता का काम बताया। भूतोरिया ने कहा कि हिंदुओं और भारतीय इमिग्रेंट्स को निशाना बनाने वाली नस्लीय गालियों और साजिश वाली बातों की अमेरिका में कोई जगह नहीं है। उन्होंने लिखा कि बहुत ही घटिया। जेक लैंग और थॉमस एलन का सिएटल में शांतिपूर्ण दिवाली सेलिब्रेशन में घुसना, जिस पर लिखा था ‘सभी डॉट हेड्स को देश से निकालो’ और ‘ईसाइयों की जगह हिंदू लोगों को लाना बंद करो’ यह पूरी तरह से नफरत और कट्टरता है। दिवाली रोशनी, परिवार और खुशी का त्योहार है, धमकी का नहीं। हिंदू अमेरिकियों और भारतीय इमिग्रेंट्स को नस्लभेदी गालियों और साजिश वाली बातों से टारगेट करने की इस देश में कोई जगह नहीं है। हम इस नस्लवाद के खिलाफ हैं और हर अमेरिकी के अपनी विरासत को आजादी से मनाने के अधिकार के लिए खड़े हैं।
कोएलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका (CoHNA) ने भी एक कम्युनिटी अलर्ट जारी किया है। उन्होंने सिएटल और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से दिवाली मनाने के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। संगठन ने इस घटना को 'हिंदूफोबिक कट्टरता' का उदाहरण बताया। CoHNA के अनुसार, एक्टिविस्ट जेक लैंग और थॉमस एलन ने एक हिंदू दिवाली सेलिब्रेशन में रुकावट डाली, जहां बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। प्रोटेस्ट करने वाले लोग 'सभी डोथेड्स को डिपोर्ट करो' और 'ईसाइयों की जगह हिंदू लोगों को लाना बंद करो' जैसे स्लोगन लिखे प्लेकार्ड लिए हुए थे।
CoHNA ने बताया कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच-बचाव किया और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। घटना की निंदा करते हुए संगठन ने समुदाय के लोगों से सतर्क रहने की अपील की और चेतावनी दी कि ये कार्यकर्ता दूसरे दिवाली समारोहों में भी रुकावट डालने की योजना की घोषणा कर चुके हैं।
क्या है जेक लैंग?
बता दें कि जेक लैंग 'व्हाइट रिप्लेसमेंट' नाम के एक संगठन से जुड़े हैं। वे 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी कैपिटल पर हुए हमले में शामिल लोगों में से एक थे। इस मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था और उन्होंने लगभग चार साल जेल में बिताए। जनवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे प्रेसिडेंशियल टर्म के पहले दिन उन्हें और अन्य कई लोगों को माफी दे दी थी।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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