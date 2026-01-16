Hindustan Hindi News
अमेरिकी सांसद मैककार्मिक ने भारत के इस खास मिशन की कर दी तारीफ, बोले- US इतने में…

अमेरिकी सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक बेहतर तरीके से राष्ट्रवादी हैं। वह भारत के बाहर देखते हैं और अपने देश के बारे में बेहतर करने का प्रयास करते हैं। भारत, रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका इससे नाराज है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ऐसा करना जारी रखा है।

Jan 16, 2026 05:17 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
भारत के चंद्रयान मिशन की तारीफ दुनियाभर के देश करते रहते हैं। इस लिस्ट में एक अमेरिकी सांसद का नाम भी शामिल हो गया है। चंद्रयान-3 पर किए गए खर्च का जिक्र करते हुए इसरो की तारीफ की। उन्होंने कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर भारत ने इतिहास रच दिया। यह केवल 80 मिलियन डॉलर के खर्च में हुआ। यह बहुत ही आश्चर्यजनक था।

सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (सीएसआईएस) में भारत-अमेरिका साझेदारी पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए मैककॉर्मिक ने कहा, “भारत ने 80 मिलियन डॉलर में चंद्रमा के अंधकारमय भाग पर अंतरिक्ष यान उतारा। 80 ​​अरब डॉलर नहीं, सिर्फ 80 मिलियन डॉलर। अमेरिका तो इतने में एक बिल्डिंग भी नहीं बना सकता।”

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा 615 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया गया चंद्रयान-3 एक महत्वाकांक्षी मिशन था। इस मिशन के जरिए भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विशेष रूप से सुरक्षित लैंडिक का प्रदर्शन किया था। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाले पहले यान बने। इस मिशन ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, क्योंकि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बन गया। यह अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सौम्य लैंडिंग करने वाला चौथा देश भी बन गया।

मोदी अपने देश के लिए सोचते

मैककॉर्मिक ने रूसी तेल की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्तों में आई खटास पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी एक नेशनलिस्ट हैं, वह एक अच्छे नेशनलिस्ट हैं। वह अपने देश के हित के बारे में सोचते हैं। भारत रूस से कम दाम में तेल खरीदता है। अमेरिका ने ऐसा करने पर मना किया, लेकिन उन्होंने अपने देश के हित के लिए जो करना ठीक समझा वह किया।"

