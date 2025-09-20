'अब कोई अमेरिकियों की नौकरियां नहीं छीनेगा', नए वीजा नियमों पर बोले ट्रंप के वाणिज्य सचिव
हॉवर्ड लुटनिक ने एक्स पर लिखा, ‘पिछले 4 साल में ओपन-बॉर्डर डेमोक्रेट्स की गलत नीतियों ने देश को अवैध प्रवासियों से भर दिया, जिससे मेहनती अमेरिकियों का नुकसान हुआ। ट्रंप प्रशासन अब इस नीति को पूरी तरह पलट रहा है।’
अमेरिका के वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने ट्रंप सरकार के नए वीजा प्रोग्राम की तारीफ की है। उन्होंने कहा, 'इससे सुनिश्चित होगा कि विदेशी कर्मचारी अमेरिका के लिए बड़ा फायदा लाएंगे। अब वो अमेरिकी कामगारों की नौकरियां नहीं छीनेंगे। न ही, बिना कुछ दिए अर्थव्यवस्था का फायदा उठाएंगे।' राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे H1B वीजा शुल्क को सालाना 1 लाख अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा दिया जाएगा। ट्रंप के इस कदम से अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।
हॉवर्ड लुटनिक ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, 'पिछले चार सालों में ओपन-बॉर्डर डेमोक्रेट्स की गलत नीतियों ने देश को अवैध प्रवासियों से भर दिया, जिससे मेहनती अमेरिकियों का नुकसान हुआ। ट्रंप प्रशासन अब इस नीति को पूरी तरह पलट रहा है। ये नए प्रोग्राम गारंटी देते हैं कि अमेरिका में काम करने आने वाले लोग देश को बड़ा फायदा पहुंचाएंगे। अब कोई भी मेहनती अमेरिकियों की नौकरियां नहीं छीनेगा और न ही अर्थव्यवस्था का बिना योगदान दिए फायदा उठाएगा।' लुटनिक ने कहा कि ट्रंप कार्ड से हमारा इमिग्रेशन सिस्टम अपने असली मकसद की ओर बढ़ रहा है, जो कि अमेरिका को फायदा पहुंचाना है।
'H1B गैर-प्रवासी वीजा का सबसे अधिक दुरुपयोग'
व्हाइट हाउस के स्टाफ सचिव विल शार्फ ने कहा कि एच1बी गैर-प्रवासी वीजा कार्यक्रम सबसे अधिक दुरुपयोग की जाने वाली वीजा प्रणालियों में से एक है। इससे उन उच्च कुशल कामगारों को अमेरिका में आने की अनुमति दी जाती है, जो उन क्षेत्रों में काम करते हैं जहां अमेरिकी काम नहीं करते। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि 1 लाख डॉलर का शुल्क यह सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया है कि देश में लाए जा रहे लोग वास्तव में अत्यधिक कुशल हों और अमेरिकी कामगारों का स्थान नहीं लें। इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी कामगारों की सुरक्षा और यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियों के लिए वास्तव में असाधारण लोगों को नियुक्त करने और उन्हें अमेरिका लाने का रास्ता साफ हो।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।