'अब कोई अमेरिकियों की नौकरियां नहीं छीनेगा', नए वीजा नियमों पर बोले ट्रंप के वाणिज्य सचिव

हॉवर्ड लुटनिक ने एक्स पर लिखा, ‘पिछले 4 साल में ओपन-बॉर्डर डेमोक्रेट्स की गलत नीतियों ने देश को अवैध प्रवासियों से भर दिया, जिससे मेहनती अमेरिकियों का नुकसान हुआ। ट्रंप प्रशासन अब इस नीति को पूरी तरह पलट रहा है।’

अमेरिका के वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने ट्रंप सरकार के नए वीजा प्रोग्राम की तारीफ की है। उन्होंने कहा, 'इससे सुनिश्चित होगा कि विदेशी कर्मचारी अमेरिका के लिए बड़ा फायदा लाएंगे। अब वो अमेरिकी कामगारों की नौकरियां नहीं छीनेंगे। न ही, बिना कुछ दिए अर्थव्यवस्था का फायदा उठाएंगे।' राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे H1B वीजा शुल्क को सालाना 1 लाख अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा दिया जाएगा। ट्रंप के इस कदम से अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

हॉवर्ड लुटनिक ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, 'पिछले चार सालों में ओपन-बॉर्डर डेमोक्रेट्स की गलत नीतियों ने देश को अवैध प्रवासियों से भर दिया, जिससे मेहनती अमेरिकियों का नुकसान हुआ। ट्रंप प्रशासन अब इस नीति को पूरी तरह पलट रहा है। ये नए प्रोग्राम गारंटी देते हैं कि अमेरिका में काम करने आने वाले लोग देश को बड़ा फायदा पहुंचाएंगे। अब कोई भी मेहनती अमेरिकियों की नौकरियां नहीं छीनेगा और न ही अर्थव्यवस्था का बिना योगदान दिए फायदा उठाएगा।' लुटनिक ने कहा कि ट्रंप कार्ड से हमारा इमिग्रेशन सिस्टम अपने असली मकसद की ओर बढ़ रहा है, जो कि अमेरिका को फायदा पहुंचाना है।