रूसी तेल खरीदना बंद करे भारत नहीं तो... डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री ने फिर दी धमकी

अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने कहा है कि जब तक भारत रूसी तेल खरीदना बंद नहीं करता, तब तक टैरिफ और व्यापार समझौते पर कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ समस्या का समाधान निकाल लेंगे, बशर्ते वे रूसी तेल खरीदना बंद कर दें।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना खास दोस्त बताते हैं। यही वजह है कि इस सप्ताह अमेरिका-भारत संबंधों में कुछ नरमी नजर आई। लेकिन दूसरी तरफ उनके मंत्री भारत को धमकियां दे रहे हैं। गुरुवार को जब अमेरिका के शीर्ष अधिकारी हॉवर्ड लुटनिक से उच्च टैरिफ और संभावित व्यापार समझौते के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने अपने आक्रामक रवैये को बरकरार रखा। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने साफ तौर पर भारत के लिए रूसी तेल खरीदना बंद करने की शर्त दोहराई।

'व्यापार समझौते पर कोई बातचीत नहीं' हॉवर्ड लुटनिक ने स्पष्ट संकेत दिया कि जब तक भारत रूसी तेल खरीदना बंद नहीं करता, तब तक टैरिफ और व्यापार समझौते पर कोई बातचीत नहीं होगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, लुटनिक ने भारत का जिक्र करते हुए कहा कि हम भारत के साथ समस्या का समाधान निकाल लेंगे, बशर्ते वे रूसी तेल खरीदना बंद कर दें।

लगातार भारत पर निशाना साध रहे लुटनिक बता दें कि हॉवर्ड लुटनिक रूसी तेल खरीदने को लेकर लगातार भारत पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि भारत इस वक्त 50 फीसदी टैरिफ का सामना कर रहा है, जल्द ही अमेरिकी दबाव के सामने झुक जाएगा। पिछले सप्ताह कहा था कि मुझे लगता है कि एक या दो महीने में भारत बातचीत की मेज पर होगा। वे माफी मांगेंगे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ समझौता करने की कोशिश करेंगे।