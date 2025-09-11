US Commerce Secretary Howard Lutnick Russian oil warning to India trade deal रूसी तेल खरीदना बंद करे भारत नहीं तो... डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री ने फिर दी धमकी, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़US Commerce Secretary Howard Lutnick Russian oil warning to India trade deal

रूसी तेल खरीदना बंद करे भारत नहीं तो... डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री ने फिर दी धमकी

अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने कहा है कि जब तक भारत रूसी तेल खरीदना बंद नहीं करता, तब तक टैरिफ और व्यापार समझौते पर कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ समस्या का समाधान निकाल लेंगे, बशर्ते वे रूसी तेल खरीदना बंद कर दें।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 10:00 PM
share Share
Follow Us on
रूसी तेल खरीदना बंद करे भारत नहीं तो... डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री ने फिर दी धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना खास दोस्त बताते हैं। यही वजह है कि इस सप्ताह अमेरिका-भारत संबंधों में कुछ नरमी नजर आई। लेकिन दूसरी तरफ उनके मंत्री भारत को धमकियां दे रहे हैं। गुरुवार को जब अमेरिका के शीर्ष अधिकारी हॉवर्ड लुटनिक से उच्च टैरिफ और संभावित व्यापार समझौते के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने अपने आक्रामक रवैये को बरकरार रखा। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने साफ तौर पर भारत के लिए रूसी तेल खरीदना बंद करने की शर्त दोहराई।

'व्यापार समझौते पर कोई बातचीत नहीं'

हॉवर्ड लुटनिक ने स्पष्ट संकेत दिया कि जब तक भारत रूसी तेल खरीदना बंद नहीं करता, तब तक टैरिफ और व्यापार समझौते पर कोई बातचीत नहीं होगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, लुटनिक ने भारत का जिक्र करते हुए कहा कि हम भारत के साथ समस्या का समाधान निकाल लेंगे, बशर्ते वे रूसी तेल खरीदना बंद कर दें।

लगातार भारत पर निशाना साध रहे लुटनिक

बता दें कि हॉवर्ड लुटनिक रूसी तेल खरीदने को लेकर लगातार भारत पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि भारत इस वक्त 50 फीसदी टैरिफ का सामना कर रहा है, जल्द ही अमेरिकी दबाव के सामने झुक जाएगा। पिछले सप्ताह कहा था कि मुझे लगता है कि एक या दो महीने में भारत बातचीत की मेज पर होगा। वे माफी मांगेंगे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ समझौता करने की कोशिश करेंगे।

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक सप्ताह पहले ही कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष संबंध है, और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। उनके इस बयान के कुछ ही समय बाद पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि वह राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं की सराहना करते हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। तब ही से माना जा रहा था कि दोनों देशों के संबंधों में सुधार हो रहा है। लेकिन आज के बयान से साफ है कि अंदरखाने कुछ भी ठीक नहीं है।

Trump tariffs

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।