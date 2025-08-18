अमेरिका की नागरिकता लेना अब आसान नहीं, पता लगाया जाएगा पूरा भूत-भविष्य; नया नोटिफिकेशन
अमेरिकी प्रशासन ने अब नागरिकता के नियम और भी कड़े कर दिए हैं। नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले शख्स का पूरा चरित्र पता किया जाएगा। इसमें फेल होने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्र्पति बनने के बाद इमिग्रेशन के नियम लगातार सख्त होते जा रहे हैं। अब अमेरिका की नागरिकता लेना आसान नहीं रह गया है। यूएस सिटिजनशिप ऐंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने ऐलान किया है कि अब नागरिकता के लिए अप्लाई करने वाले लोगों के नैतिक चरित्र का भी गहनता से मूल्यांकन किया जाएगा। अगर कोई शख्स चरित्र के मामले में भी खरा नहीं उतरता है तो बाकी योग्यता होने के बावजूद उसे नागरिकता नहीं मिलेगी।
USCIS के नोटिफिकेशन में कहा या है, नेचुरलाइजेशन के लिए अच्छा चरित्र होना भी बेहद जरूरी है। अगर किसी को अमेरिका की नागरिकता चाहिए तो उसका नैतिक चरित्र की पूरी जांच की जाएगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर कोई नागरिकता के लिए अप्लाई करता है तो उसका गुड मोरल कैरेक्टर (GMC) चेक गहनता से किया जाएगा। पांच साल तक का उसका पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। अगर वह इस पैमाने पर खरा उतरता है तभी नेचुरलाइजेशन हो पाएगा। बता दें के नेचुरलाइजेशन से मतलब किसी और देश में जन्म के बाद अन्य किसी देश की नागरिकता पाना है।
पहले उन लोगों का ही गुड मोरल कैरेक्टर चेक किया जाता था जिनका रिकॉर्ड अमेरिका में मौजूद नहीं रहता था। हत्या, गुंडागर्दी, नशे की आदत, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे अपराधों को शामिल किया गया था। हालांकि अब इस क्राइटीरिया का और ज्यादा विस्तार कर दिया गया है। अब एजेंसी ने कहा कि यह सरसरे तरीके से नहीं की जा सकती। इसके लिए गहन जांच और व्यक्ति के व्यवहार के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करने की जरूरत है। अब आवेदनकर्ता के समाज में योगदान, आम लोगों से व्यवहार, परिवार की जिम्मेदारियां और पारिवारिक संबंधों की भी समीक्षा की जाएगी।
रिपोर्ट के मुताबिक USCIS यह भी पता लगाएगा कि व्यक्ति समाज में किस तरह रहता है, परिवार के लोगों के साथ संबंध कैसे हैं और उसकी शैक्षिक उपलब्धियां क्या-क्या हैं। इसके अलावा अमेरिका में रहने के दौरान किस तरह की नौकरी कर रहा था। उसकी नौकरी की गारंटी कीतनी है और वह समय पर टैक्स भर रहा है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति टैक्स भरने में भी लापरवाही करता है तो उसकी नागरिकता लटक जाएगी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।