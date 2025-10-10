US-चीन के बीच फिर शुरू हुआ ट्रेड वॉर, ट्रंप ने दी टैरिफ बढ़ाने की धमकी, जिनपिंग से भी नहीं मिलेंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह चीन पर व्यापार शुल्क में भारी वृद्धि करने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि आगामी एशिया यात्रा के दौरान शी जिनपिंग से मिलने का कोई कारण नहीं दिखता।

अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर गहराने की आशंका एक बार फिर बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चीन को टैरिफ बढ़ाने की धमकी देते हुए कहा है कि अब उन्हें एशिया के दौरे पर चीनी नेता शी जिनपिंग से मिलने का कोई कारण नहीं दिखता। बता दें कि इससे पहले ट्रंप के एशिया दौरे के दौरान दोनों नेताओं के बीच बैठक की संभावनाएं जताई गई थीं और ट्रंप ने खुद इस खबर पर मुहर लगाई थी।

डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में चीन पर निशाना साधा। ट्रंप ने लिखा, "इस समय हम जिन नीतियों पर विचार कर रहे हैं उनमें से एक संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाले चीनी उत्पादों पर शुल्क में भारी वृद्धि है।" उन्होंने आगे कहा, "इसी तरह कई दूसरे उपाय भी हैं जिन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।"

डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि चीन दुश्मनी निकाल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर चिप्स, लेज़रों और अन्य तकनीकों में इस्तेमाल होने वाली धातुओं तक के निर्यात को प्रतिबंधित करके दुनिया को ‘बंदी’ बना रहा है। ट्रंप ने आगे लिखा, “मैंने राष्ट्रपति शी से बात नहीं की है क्योंकि ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। यह न केवल मेरे लिए, बल्कि विश्व के सभी नेताओं के लिए एक वास्तविक आश्चर्य था।”