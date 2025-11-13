अमेरिका में 17000 विदेशी ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस पर 'कैंची', रडार पर सबसे अधिक भारतीय

Hindustan Hindi News
संक्षेप: अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया 17000 विदेशी ट्रक ड्राइवर्स के कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने की तैयारी में है। इस फैसले से सैकड़ों भारतीय मूल के ड्राइवर बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं, जो अमेरिका में ट्रक चालकों की भारी कमी के समय महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं।

Thu, 13 Nov 2025 08:38 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया 17000 विदेशी ट्रक ड्राइवर्स के कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस (सीडीएल) को रद्द करने की तैयारी में है। इस फैसले से सैकड़ों भारतीय मूल के ड्राइवर बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं, जो अमेरिका में ट्रक चालकों की भारी कमी के समय महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। कई चालकों को गलत दिशा में वाहन चलाते हुए पकड़े जाने के मामले भी सामने आए हैं। यह कठोर कार्रवाई अगस्त में फ्लोरिडा में एक अवैध भारतीय प्रवासी ड्राइवर द्वारा यू-टर्न लेने से हुई भयावह दुर्घटना का परिणाम मानी जा रही है, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि, राज्य ने प्रभावित अप्रवासी चालकों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

माना जा रहा है कि इस कदम से भारतीय और भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। 2019 की लॉस एंजिल्स टाइम्स रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में (विशेषकर कैलिफोर्निया में) पिछले एक दशक में भारतीय-सिख समुदाय ने ट्रकिंग उद्योग की कमी को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने स्पष्ट किया कि ये लाइसेंस अमान्य हो रहे हैं क्योंकि इनकी समाप्ति तिथि चालकों के अमेरिका में वैध रहने की अवधि से अधिक थी। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, राज्य परिवहन एजेंसी ने बताया कि ये लाइसेंस तब समाप्त हो चुके थे जब ड्राइवरों को अमेरिका में कानूनी रूप से रहने की अनुमति थी।

दूसरी तरफ, अमेरिकी परिवहन सचिव सीन पी डफी ने गवर्नर गेविन न्यूसम के स्टे परमिट समाप्ति के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य का यह निर्णय साबित करता है कि कैलिफोर्निया ने अपनी प्रक्रियाओं को ठीक से नहीं संभाला, जबकि पहले राज्य ने इसे वैध ठहराया था। डफी ने एक बयान में कहा कि हफ्तों तक दावा करने के बाद कि कोई गलती नहीं हुई, गेविन न्यूसम और कैलिफोर्निया को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। अब जब उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया है, तो 17000 अवैध रूप से जारी ट्रकिंग लाइसेंस रद्द हो रहे हैं। यह तो सिर्फ शुरुआत है। मेरी टीम कैलिफोर्निया को मजबूर करती रहेगी कि ट्रकों और स्कूल बसों से हर अवैध अप्रवासी को हटाया जाए।

एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, डेमोक्रेटिक गवर्नर कार्यालय और रिपब्लिकन ट्रंप प्रशासन के परिवहन विभाग दोनों सहमत हैं कि ये लाइसेंस फ्लोरिडा हादसे से पहले के पुराने मानकों का उल्लंघन करते हैं। डफी ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि अंग्रेजी दक्षता परीक्षा में असफल होने के कारण 2025 में 7000 से अधिक अमेरिकी ट्रक चालकों को नौकरी से हटाया जाएगा। उन्होंने कैलिफोर्निया को ट्रक चालकों के लिए अंग्रेजी भाषा अनिवार्यता लागू न करने के कारण 40 मिलियन डॉलर के संघीय अनुदान भी रोक दिए हैं। एपी के अनुसार, डफी ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सभी अवैध लाइसेंसों को अमान्य नहीं करता और शेष मुद्दों का समाधान नहीं करता, तो वे इन गलत लाइसेंसों के लिए राज्य से अतिरिक्त 160 मिलियन डॉलर की वसूली करेंगे।

सितंबर में डफी द्वारा घोषित नए व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस नियमों ने अप्रवासियों की राह और मुश्किल कर दी है। अब केवल तीन प्रकार के वीजा एच-2ए (अस्थायी कृषि श्रमिक), एच-2बी (अस्थायी गैर-कृषि श्रमिक) और ई-2 (अमेरिकी व्यवसाय में निवेश करने वाले) इसके लिए योग्य हैं। राज्यों को संघीय डेटाबेस से अप्रवासन स्थिति की सत्यापन करनी होगी, और लाइसेंस एक वर्ष तक या वीजा समाप्ति तक ही वैध रहेंगे। एपी की रिपोर्ट के अनुसार, इन नए नियमों के तहत 2 लाख गैर-नागरिकों में से केवल 10000 ही कमर्शियल लाइसेंस के पात्र होंगे।

