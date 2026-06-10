पाकिस्तान-चीन की UN में फजीहत, इन देशों ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर बैन का प्रस्ताव रोका
UN में पाकिस्तान और चीन को झटका। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और मजीद ब्रिगेड को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव ब्लॉक किया।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में पाकिस्तान और चीन को एक बड़ा कूटनीतिक झटका लगा है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और इसके गुट मजीद ब्रिगेड को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के तहत आतंकी संगठन घोषित करने के पाकिस्तान और चीन के संयुक्त प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया है। यह कदम तब उठाया गया है, जब अमेरिका पहले से ही अपने कानूनों के तहत इन संगठनों को आतंकवादी संस्थाओं की सूची में डाल चुका है।
क्या है पूरा मामला?
पाकिस्तान और चीन ने पिछले साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 'अल-कायदा प्रतिबंध समिति' के तहत BLA और मजीद ब्रिगेड पर बैन लगाने का प्रस्ताव पेश किया था। इस महीने सुरक्षा परिषद के तीन स्थायी और वीटो पावर वाले सदस्यों- अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी है।
इसे इस्लामाबाद और बीजिंग की उन कोशिशों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसके जरिए वे BLA और मजीद ब्रिगेड पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाना चाहते थे।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब खुद चीन अतीत में भारत और अमेरिका द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकियों को ब्लैकलिस्ट करने के कई प्रस्तावों पर अड़ंगा लगा चुका है।
अफगान ठिकानों से चल रहा है आतंकी नेटवर्क: पाकिस्तान
संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने सुरक्षा परिषद से इस मामले में तेजी से कार्रवाई की अपील की थी। अहमद ने परिषद को बताया कि आईएसआईएल-के (ISIL-K), अल-कायदा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, BLA और मजीद ब्रिगेड जैसे आतंकी संगठन अफगानिस्तान के ठिकानों से ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान में 60 से अधिक आतंकी कैंप हैं, जिनका इस्तेमाल सीमा पार घुसपैठ और हमलों के लिए एक हब के रूप में किया जा रहा है।
बता दें कि पाकिस्तान 2025-26 के लिए 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का गैर-स्थायी सदस्य है। इसके अलावा, पाकिस्तान ने साल 2025 में सुरक्षा परिषद की '1988 तालिबान प्रतिबंध समिति' के अध्यक्ष और आतंकवाद निरोधी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है।
अमेरिका पहले ही कर चुका है बैन
भले ही अमेरिका ने UN में इस प्रस्ताव को रोक दिया है, लेकिन उसने अपने स्तर पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इसके उपनाम मजीद ब्रिगेड को 'विदेशी आतंकवादी संगठन' घोषित किया हुआ है।
अमेरिकी विदेश विभाग ने BLA के 'विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी' (SDGT) टैग में मजीद ब्रिगेड को एक उपनाम के तौर पर जोड़ा था। ट्रंप प्रशासन के दौरान उठाए गए इस कदम के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग का कहना था कि यह आतंकवाद से लड़ने की अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लगातार कई आतंकी हमलों के बाद साल 2019 में अमेरिका ने BLA को SDGT की सूची में डाला था।
इन खूनी हमलों की ले चुके हैं जिम्मेदारी
अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, 2019 के बाद से BLA और मजीद ब्रिगेड ने कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। साल 2024 में BLA ने कराची हवाई अड्डे के पास और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में हुए आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी ली थी।
साल 2025 में इस संगठन ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के अपहरण की भी जिम्मेदारी ली थी। इस खौफनाक वारदात में 31 नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए थे, जबकि 300 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बना लिया गया था।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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