अमेरिका के दखल से तालिबान विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा रद्द, सामने आया चीन कनेक्शन

अमेरिका के दखल से तालिबान के विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा रद्द हो गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका तालिबान और चीन की नजदीकियों से परेशान है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के ट्रैवल बैन के चलते तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का प्रस्तावित पाकिस्तान दौरा रद्द हो गया है। पाकिस्तानी अख़बार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मुत्ताकी 4 अगस्त को इस्लामाबाद आने वाले थे, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के अप्रैल में काबुल दौरे के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ती कूटनीतिक बातचीत का हिस्सा था। इस सुलह की पहल में चीन ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी।

सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से वह विशेष छूट देने से इनकार कर दिया, जिससे मुत्ताकी पाकिस्तान यात्रा कर पाते। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के तहत मुत्ताकी को विदेश यात्रा के लिए UNSC प्रतिबंध समिति से मंजूरी लेनी पड़ती है।

चीन-तालिबान की नजदीकी बनी वजह माना जा रहा है कि अमेरिका ने यह कदम तालिबान सरकार के चीन से बढ़ते नज़दीकी रिश्तों को लेकर उठाया। UNSC के 1988 प्रतिबंध समिति में अमेरिका का महत्वपूर्ण प्रभाव है, जो तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संगठनों पर यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति फ्रीज और हथियारों की आपूर्ति रोकने जैसे कदम लागू करती है।

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका, चीन और रूस के साथ इस समिति में अक्सर टकराव में रहता है, क्योंकि बीजिंग और मॉस्को तालिबान नेताओं को ज्यादा छूट देने के पक्ष में रहते हैं।